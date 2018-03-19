Власти Шри-Ланки отменили режим чрезвычайного положения в стране

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим чрезвычайного положения на Шри-Ланке отменен. Такая информация размещена в Twitter-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.
"Властями Шри-Ланки принято решение о прекращении режима чрезвычайного положения в стране", - проинформировали в ведомстве.
Как сообщалось, он действовал с 6 марта на всей территории страны из-за столкновений между буддистами и мусульманами.-0-
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