Внутренние войска МВД служат надежным заслоном от преступности - Зась

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внутренние войска МВД служат надежным заслоном от преступности. Об этом сегодня заявил государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась во время торжественного собрания, посвященного 100-летию внутренних войск МВД Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"В том, что у нас в стране сегодня присутствует мир и общественное согласие, немалая заслуга и внутренних войск Министерства внутренних дел, которые к тому же являются надежным заслоном на пути распространения преступности", - сказал Станислав Зась в приветственном слове.

На мероприятии, которое проходит во Дворце Республики, присутствуют министр внутренних дел Игорь Шуневич, министр обороны Андрей Равков, заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Юрий Караев.

Торжественное собрание продолжится праздничным концертом.-0-