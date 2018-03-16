Внутренние войска МВД служат надежным заслоном от преступности - Зась

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внутренние войска МВД служат надежным заслоном от преступности. Об этом сегодня заявил государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась во время торжественного собрания, посвященного 100-летию внутренних войск МВД Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
"В том, что у нас в стране сегодня присутствует мир и общественное согласие, немалая заслуга и внутренних войск Министерства внутренних дел, которые к тому же являются надежным заслоном на пути распространения преступности", - сказал Станислав Зась в приветственном слове.
На мероприятии, которое проходит во Дворце Республики, присутствуют министр внутренних дел Игорь Шуневич, министр обороны Андрей Равков, заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Юрий Караев.
Торжественное собрание продолжится праздничным концертом.-0-
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