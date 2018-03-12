Внутренние войска вносят вклад в снижение количества преступлений в общественных местах - Караев

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внутренние войска вносят значительный вклад в снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками генерал-майор Юрий Караев на встрече с представителями СМИ, посвященной 100-летию со дня образования внутренних войск МВД Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Юрий Караев сообщил, что в 2017 году количество преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось на 13,5%. "Ежедневно более 1 тыс. военнослужащих внутренних войск назначаются для охраны общественного порядка. Вечером на улицах на маршрутах патрулирования можно видеть именно их. На снижение количества преступлений, совершающихся в общественных местах, комплексно влияют много факторов. Большую часть работы делают участковые, патрульно-постовая служба, ГАИ, оперативно-дежурные части милиции, но огромный вклад в общее дело вносят и военнослужащие внутренних войск", - сказал замминистра.

Что касается обеспечения охраны исправительных колоний, то, по его словам, в последние годы все попытки побегов осужденных пресекаются еще до основного ограждения учреждения. "Мы пресекаем все попытки осужденных проверить нашу систему безопасности или бдительность. В надзоре военнослужащие внутренних войск ведут постоянную борьбу с запрещенными предметами: мобильными телефонами, ножами, заточками. При конвоировании осужденных мы обеспечиваем надежную охрану в пути следования. Военнослужащими внутренних войск не было допущено ни малейших срывов в выполнении своих задач", - подчеркнул Юрий Караев.-0-