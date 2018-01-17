Водителям и пешеходам нужно соблюдать повышенные меры безопасности при непогоде - ГАИ

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ призывает водителей и пешеходов к соблюдению повышенных мер безопасности в сложных погодных условиях, сообщила БЕЛТА старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Анна Банадык.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни дорожные условия осложнят снег и метель, на отдельных участках дорог будет гололедица. "Водителям следует учитывать, что состояние дороги на протяжении маршрута может резко меняться. Наиболее сложными условия движения могут быть на спусках, подъемах и закруглениях, на продуваемых участках дорог, - отметила Анна Банадык. - Необходимо быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов, выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и торможений". Она добавила, что планировать поездки лучше с учетом возможных заторов.

Пешеходам переходить проезжую часть необходимо только в установленных местах, убедившись, что авто успели остановиться - на скользкой дороге машины иногда по техническим причинам не могут вовремя затормозить. При недостаточной видимости и в темное время суток обязательно нужно обозначать себя фликерами. "В сложных погодных условиях работа личного состава дорожно-патрульной службы ориентирована на оказание помощи участникам дорожного движения. Организован круглосуточный мониторинг состояния дорог для обеспечения безопасности дорожного движения, своевременной организации уборки снега", - рассказала Анна Банадык.

В свою очередь ГАИ Минска просит водителей не парковать машины у края проезжей части, чтобы не создавать помех для движения снегоуборочной техники.

Как проинформировали в МЧС, серьезных последствий непогоды нет. Подразделения спасателей работают в штатном режиме и при необходимости готовы справиться с любой ситуацией. "Многие из них ранее отрабатывались, в том числе приближенные к тем, что были при "Хавьере". Поэтому все службы готовы и в случае необходимости будут делать все, чтобы минимизировать последствия и оказать помощь каждому человеку, попавшему в ту или иную ситуацию", - подчеркнули в МЧС.-0-