Водителям такси нужно будет придерживаться дресс-кода и отказаться от курения в авто

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водителям такси в Беларуси нужно будет придерживаться дресс-кода и отказаться от курения в авто, сообщил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина в пресс-центре БЕЛТА, комментируя новую редакцию Правил автомобильных перевозок пассажиров.

Предусмотрено, что водители такси должны иметь опрятный внешний вид, не использовать домашнюю и спортивную одежду. Это касается в целом водителей транспорта, которые выполняют автомобильные перевозки пассажиров.

В правилах также прописан запрет на курение водителей такси во время движения транспорта. Водителю автобуса (кондуктору) тоже запрещается курить в салоне автобуса и перевозить в кабине посторонних лиц, за исключением водителя-стажера.

Водителей и кондукторов обязали оказывать помощь пассажиру с инвалидностью при его согласии при посадке и высадке из транспорта, приобретении проездного документа.

В Правилах автомобильных перевозок пассажиров также прописаны требования к оформлению и оборудованию такси. Как пояснил Сергей Дубина, ужесточений никаких не появилось. "В соответствии со вступлением в силу норм декрета №7, нерегулярные перевозки - это нелицензируемый вид деятельности. Если раньше в технических нормативными правовых актах было требование о наличии желтых номеров, то в действующих правилах такого требования нет. Все остальное, что там прописано, это более либеральные подходы. Если раньше было обязательное требование по наличию кассового суммирующего аппарата, совмещенного с таксометром, то сейчас в случае использования электронной информационной системы такое требование отсутствует", - уточнил представитель Минтранса.-0-

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