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Военная академия готовит высококлассных специалистов по телекоммуникациям - Белоконев

Общество 17.10.2018 | 12:16
Генерал-майор Олег Белоконев
Генерал-майор Олег Белоконев

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факультет связи и автоматизированных средств управления (АСУ) Военной академии готовит высококлассных специалистов, инженеров в области телекоммуникаций. Об этом сегодня журналистам заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Олег Белоконев, передает корреспондент БЕЛТА.

В специализированных аудиториях, оснащенных телекоммуникационным оборудованием
В специализированных аудиториях, оснащенных телекоммуникационным оборудованием

"Сегодня предприятия Госкомвоенпрома выпускают достаточно серьезные цифровые системы, комплексы и средства связи, которые принимаются на вооружение, ими в массовом порядке оснащаются Вооруженные Силы. Чтобы можно было управлять этими системами, необходима подготовка высококлассных специалистов, инженеров в области телекоммуникаций. Этим занимается факультет связи и АСУ Военной академии", - сказал Олег Белоконев.

Олег Белоконев во время открытия специализированных аудиторий, оснащенных телекоммуникационным оборудованием
Олег Белоконев во время открытия специализированных аудиторий, оснащенных телекоммуникационным оборудованием

Во время посещения факультета связи и АСУ Военной академии
Во время посещения факультета связи и АСУ Военной академии

Олег Белоконев посещает факультет связи и АСУ Военной академии.
Олег Белоконев посещает факультет связи и АСУ Военной академии.

Начальник Генерального штаба - первый замминистра обороны сегодня на факультете связи и АСУ Военной академии открыл три новых специализированных класса. "Оборудование одного такого класса заменяет 23-27 машин связи. Раньше для тренировки по связи их нужно было развернуть, потратив на это определенные материальные средства. Наличие современного оборудования значительно облегчит проведение различного рода тренировок, которых на базе военного вуза проводится достаточно много", - отметил он.

В специализированных аудиториях, оснащенных телекоммуникационным оборудованием
В специализированных аудиториях, оснащенных телекоммуникационным оборудованием

"Улучшение материально-технической базы, произошедшее в преддверии 99-й годовщины образования войск связи, позволит офицерам, курсантам факультета связи и АСУ, факультета Генштаба повышать свои знания, осваивать средства и комплексы связи, с которыми им придется встречаться в Вооруженных Силах. Я очень доволен работой начальника связи ВС. В целом это самостоятельное управление, которое способно в инициативном порядке разрабатывать новые вещи, которые повышают нашу мобильность, оперативность", - добавил Олег Белоконев.

Олег Белоконев посещает факультет связи и АСУ Военной академии.
Олег Белоконев посещает факультет связи и АСУ Военной академии.

Курсанты академии продемонстрировали начальнику Генштаба сеанс закрытой видео-конференц-связи с расположенным удаленно пунктом управления связью, специализированными аудиториями 74-го отдельного полка связи (Гродно) и 85-й бригады связи (Барановичи) с включением в информационную сеть других органов военного управления.

Новое оснащение получил и пункт управления связью Вооруженных Сил в управлении связи Генерального штаба ВС. Это позволило вывести на новый уровень организацию управления войсками и системой связи при приведении органов военного управления, соединений, воинских частей и подразделений ВС в установленные степени боевой готовности, более эффективно организовать мониторинг работы информационных направлений системы связи ВС, в частности расширить возможности по определению воздействия на систему связи средств разведки подавления вероятного противника.-0-

Фото Оксаны Манчук

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Теги
академии, военная служба, Министерство обороны
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