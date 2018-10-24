24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные Беларуси и России приступили к подготовке учения "Щит Союза-2019". Об этом заявил сегодня министр обороны Беларуси Андрей Равков на заседании совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.
"Генеральные штабы приступили к подготовке учения "Щит Союза-2019". Оно будет главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в 2019 году и обеспечит дальнейшее совершенствование действующей системы обеспечения военной безопасности Союзного государства", - сказал Андрей Равков.
По его словам, мероприятия такого масштаба позволяют на практике проверить качество и уровень боеготовности региональной группировки войск, реальные возможности вооружения и способности выполнить поставленные боевые задачи.-0-
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