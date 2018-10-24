24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные Беларуси и России приступили к подготовке учения "Щит Союза-2019". Об этом заявил сегодня министр обороны Беларуси Андрей Равков на заседании совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Генеральные штабы приступили к подготовке учения "Щит Союза-2019". Оно будет главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в 2019 году и обеспечит дальнейшее совершенствование действующей системы обеспечения военной безопасности Союзного государства", - сказал Андрей Равков.

По его словам, мероприятия такого масштаба позволяют на практике проверить качество и уровень боеготовности региональной группировки войск, реальные возможности вооружения и способности выполнить поставленные боевые задачи.-0-

Равков: военное сотрудничество с Россией - важный элемент сдерживания угроз в Восточноевропейском регионе За годы сотрудничества с Россией достигнуты значительные результаты, поэтому с уверенностью можно констатировать укрепление оборонного потенциала Союзного государства.

Планы Польши по размещению у себя американских военных контрпродуктивны - Шойгу "В этих условиях мы вынуждены принимать ответные меры и должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях", - сказал Сергей Шойгу.

Минобороны Беларуси и России заключили соглашение об обмене информацией о перспективных разработках Подписание прошло после заседания совместной коллегии министерств обороны двух стран. Также был утвержден замысел проведения учения "Щит Союза-2019".