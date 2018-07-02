2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные делегации Китая и России провели в Минске переговоры с руководством Минобороны Беларуси, сообщили БЕЛТА в белорусском оборонном ведомстве.

С визитом в Беларуси находится делегация Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России. Как пояснили в Минобороны, цель визита - обмен опытом в организации боевой подготовки и участия в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Независимости. Сегодня в белорусской столице состоялась встреча министра обороны Андрея Равкова с начальником штаба - первым заместителем командующего Воздушно-десантными войсками Вооруженных Сил России Николаем Игнатовым. "Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие между силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси и Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России", - проинформировали в Минобороны.

Сегодня же в Минске состоялась встреча заместителя министра обороны Беларуси Сергея Потапенко с начальником штаба Пекинского гарнизона Народно-освободительной армии Китая Лю Шисюем. Обсуждались актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Делегация также посетила Минскую военную комендатуру, где встретилась с китайскими военнослужащими. Парадный расчет отряда почетного караула Китая примет участие в параде войск Минского гарнизона 3 июля.

Визит китайской военной делегации в Беларусь проходит с 1 по 4 июля. Она посетит торжественное собрание и праздничный концерт по случаю Дня Независимости, Белорусский государственный музей Великой Отечественной войны. Члены делегации 3 июля будет присутствовать на параде у стеллы "Минск - город-герой". Приглашение белорусская сторона направила по случаю празднования Дня Независимости.-0-