Военные инженеры ежегодно возводят в селах Беларуси по 3-4 малых моста

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В селах Беларуси военные инженеры ежегодно возводят по 3-4 малых моста. Об этом сегодня журналистам сообщил командир 188-й гвардейской инженерной бригады полковник Валерий Журавлев во время открытия деревянного автомобильного моста в деревне Крынка Осиповичского района, передает корреспондент БЕЛТА.

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