1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеров II Европейских игр научат оказывать первую помощь. Соответствующее соглашение подписано сегодня между фондом "Дирекция II Европейских игр 2019 года" и Белорусским обществом Красного Креста в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект направлен на повышение профессионализма волонтеров игр в обеспечении медицинской безопасности во время подготовки и проведения мультиспортивного форума, повышение уровня информированности волонтеров по вопросам оказания первой помощи и охраны здоровья.

В церемонии подписания соглашения приняли участие генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Ольга Мычко и директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин.

По словам Ольги Мычко, обучение волонтеров будет проходить по стандартным программам, разработанным специальными сервисами Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца. "Программа включает в себя 16 учебных часов, которые предусматривают кроме теоретической части отработку практических навыков на взрослых и детских манекенах. При обучении будет также использован грим, который позволит сымитировать венозные и артериальные кровотечения, травмы. То есть предусмотрено не только оттачивание практических навыков, но и отработка поведения и психосоциальная поддержка. Мы научим правильно реагировать на различные ситуации и расскажем, как обезопасить себя", - рассказала она.

В конце курса обучения волонтеры сдадут экзамен, после успешной сдачи которого им будут выданы сертификаты международного образца.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют более 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Кроме того, в Беларусь приедут примерно 650 международных и 410 национальных спортивных судей, около 1 тыс. зарубежных представителей СМИ, руководители европейских спортивных федераций и ведомств, представители штаб-квартиры ЕОК, главы европейских НОК, а также высокие должностные лица ряда государств.-0-