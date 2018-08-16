16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская благотворительная акция "Восстановление святынь Беларуси" направится 17 августа в Смолевичский район, где волонтеры БРСМ благоустроят территорию Ляденского Свято-Благовещенского мужского монастыря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи".

Благотворительный проект реализуется в Беларуси с 2013 года. "Волонтеры движения "Доброе сердце" совместно с основными конфессиями проводят трудовые акции, направленные на благоустройство и восстановление храмов, монастырей, святилищ, капелл, придорожных крестов, святых источников, организуют открытые диалоги духовно-нравственной направленности, разрабатывают новые экскурсионные маршруты "Святыни Беларуси". Очередное место дислокации волонтерского отряда - Смолевичский район, куда 17 августа отправятся студенты БГУИР", - отметили в пресс-службе.

Активисты БРСМ будут заниматься благоустройством территории Ляденского Свято-Благовещенского мужского монастыря и окажут помощь в сельскохозяйственных работах. Здесь молодые люди планируют проживать и трудиться в течение недели, что поможет им ближе познакомиться с историей святыни. Кроме того, в этом году волонтеры "Доброго сердца" задействованы в благоустройстве территорий храма в честь Собора Всех Белорусских Святых в Гродно, Свято-Троицкого Маркова мужского монастыря в Витебске, храма иконы Божией Матери "Избавительница" в Жодино и многих других. В 2017 году с активным участием волонтеров БРСМ благоустроены 283 культовых объекта.

Организаторами акции выступают БРСМ, аппарат Уполномоченного по делам религий и национальностей, религиозные организации Беларуси.-0-