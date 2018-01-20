Вопросы распределения выпускников обсуждались на личном приеме граждан в Совмине

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра образования Вадим Богуш провел личный прием граждан и их представителей в Совете Министров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
Граждане обращались по вопросам распределения выпускников и выплаты средств за обучение, работы приемных родителей и организации работы с опекунскими семьями, деятельности учреждений высшего образования, совершенствования законодательства о гарантиях социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по вопросам методических разработок для дошкольных учреждений образования.
В пресс-службе уточнили, что с учетом состоявшегося обсуждения заявителям даны соответствующие разъяснения. Обращения, требующие дополнительного изучения, будут рассмотрены в установленном порядке.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4312 BYN
|2.42 BYN
|2.428 BYN
|USD
|1.9787 BYN
|1.975 BYN
|1.982 BYN
|RUB
|3.4985 BYN
|3.47 BYN
|3.5 BYN