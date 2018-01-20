Вопросы распределения выпускников обсуждались на личном приеме граждан в Совмине

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра образования Вадим Богуш провел личный прием граждан и их представителей в Совете Министров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Граждане обращались по вопросам распределения выпускников и выплаты средств за обучение, работы приемных родителей и организации работы с опекунскими семьями, деятельности учреждений высшего образования, совершенствования законодательства о гарантиях социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по вопросам методических разработок для дошкольных учреждений образования.

В пресс-службе уточнили, что с учетом состоявшегося обсуждения заявителям даны соответствующие разъяснения. Обращения, требующие дополнительного изучения, будут рассмотрены в установленном порядке.-0-