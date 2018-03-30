Работа с обращениями граждан находится на постоянном контроле в Администрации Президента Беларуси

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова сегодня провела личный прием граждан и представителей юридических лиц, сообщили БЕЛТА в Администрации Президента.

Наталья Кочанова приняла более 50 человек. Тематика рассмотренных вопросов, как и ранее, достаточно разнообразна. Это и сохранение исторической памяти народа, и патриотическое воспитание молодежи, и работа общественных организаций, развитие бизнес-среды, проблемы фермерских хозяйств, улучшение жилищных условий, нарушение трудовых прав и ряд других вопросов.

Обращения рассматривались с участием приглашенных должностных лиц государственных органов. Ряд вопросов был решен уже во время приема. По другим - даны необходимые поручения. Ход их реализации Администрация Президента будет контролировать.

Это уже третий прием, который с начала года провела Наталья Кочанова. Два предыдущих были выездными. Они состоялись на крупнейшем строительном предприятии Минска ОАО "МАПИД" и в ходе рабочей поездки в Витебскую область.

Администрация Президента продолжает на плановой основе проводить приемы граждан. Здесь отметили, что работа с обращениями граждан строится в соответствии с нормами законодательства, а также высокими требованиями главы государства. Только в 2017 году в приемной резиденции Президента принято в ходе личного приема почти 4,5 тыс. граждан. Еженедельно, каждый четверг, в соответствии с графиком проводят личный прием начальники главных управлений, руководство Администрации Президента, председатель Комитета государственного контроля, государственный секретарь Совета Безопасности, управляющий делами Президента. Подобным образом выстроена работа в правительстве, республиканских и местных органах власти.

Особый акцент, как и в 2017 году, Администрация Президента делает на выездных личных приемах. "Эта форма работы позволяет оперативно помочь людям, увидеть реальную ситуацию на местах, услышать аргументы обратившегося гражданина, оценить доводы местных органов власти и в итоге - принять решение и помочь конкретному гражданину", - убеждены в Администрации Президента.

Всего в 2017 году Администрация провела 74 выездных приема, во время которых принято 1039 граждан и рассмотрено 1056 вопросов. В первом квартале 2018 года состоялось 20 приемов на местах. При этом подобная практика будет продолжена на протяжении всего года.

Непосредственно главой Администрации Президента в течение 2017 года проведено восемь приемов граждан. Наталья Кочанова приняла 188 человек, в том числе в ходе рабочих поездок по регионам страны, встреч с трудовыми коллективами.

В Администрации Президента особо подчеркнули, что ни одно поступившее обращение с просьбой о личном приеме главой Администрации не осталось без внимания. Все вопросы граждан были направлены для рассмотрения по существу в государственные органы, к компетенции которых они относятся.

Как отметили в главном управлении по работе с обращениями граждан и юридических лиц, практика проведения личных приемов показывает, что отдельные граждане злоупотребляют правами, предоставленными законодательством. Несмотря на неоднократные рассмотрения их обращений, в том числе и в ходе личных приемов, исчерпывающие ответы от государственных органов разного уровня, они продолжают обращаться по тем же вопросам. Тем самым ущемляются права других граждан, которым нужна реальная помощь. "Иными словами, используя свое право, гражданин не должен забывать и о своих обязанностях перед обществом. В данном случае: не допускать своими необоснованными жалобами отвлечение специалистов от рассмотрения проблем других граждан", - пояснила первый заместитель начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Кристина Поболь.

Выездные приемы продемонстрировали недостаточный уровень работы по вопросу разъяснения порядка обращений граждан. Зачастую, люди, не зная, куда им надо обратиться для решения той или иной проблемы, идут сразу же в республиканские органы, игнорируя местный уровень. Анализ содержания поступивших в Администрацию Президента в 2017 году обращений показывает, что 64,4% от их общего количества относятся к компетенции местных органов власти.-0-