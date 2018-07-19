Восемь спасателей эвакуируют тело белорусского альпиниста, погибшего при восхождении на Эльбрус

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь спасателей участвуют в эвакуации тела белорусского альпиниста, погибшего во время восхождения на Эльбрус, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"По состоянию на 8.00 для спуска тела альпиниста с высоты 4100 м из альплагеря "Безенги" выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в составе 8 человек", - говорится в сообщении.

Вечером 17 июля в ущелье Безенги в Черекском районе Кабардино-Балкарии упал альпинист, который совершал восхождение в составе группы из пяти человек из Беларуси. Посольство Беларуси в России сообщило, что решает вопрос с доставкой тела погибшего альпиниста на родину.-0-