Воспоминания о трагедии Минского гетто набатом звучат в наших сердцах - Макей

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Память узников Минского гетто, уничтоженного 75 лет назад, почтили в белорусской столице. Траурный митинг прошел сегодня в мемориальном комплексе "Яма", передает корреспондент БЕЛТА.

"Воспоминания о трагедии Минского гетто набатом звучат в наших сердцах. Мы должны противостоять любым проявлениям ксенофобии и расизма, выступать против любых проявлений этнической и религиозной ненависти. Сегодня в Беларуси делают все, чтобы сохранить память о жертвах холокоста, гарантировать равенство перед законом каждому человеку, независимо от расы, цвета кожи, национального или этнического происхождения. Беларусь солидарна с усилиями государств, международных организаций, еврейского сообщества по увековечению памяти жертв Второй мировой войны, подвига ветеранов", - отметил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Он добавил, что потомки не должны забывать трагедию Минского гетто. В годы оккупации Беларусь прошла через все ужасы гитлеровского геноцида. На белорусской земле было создано более 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения людей, в том числе более 70 еврейских гетто.

В акции приняли участие дипломаты, зарубежные гости из Израиля, США, стран Европы, представители крупных еврейских международных организаций, общественных объединений, бывшие узники.

Мемориал расположен в районе улиц Мельникайте и Заславская, посвящен жертвам холокоста. Здесь 2 марта 1942 года нацисты расстреляли около 5 тыс. узников Минского гетто. Текст на обелиске, установленном после войны, написал на идише поэт Хаим Мальтинский. В СССР это был первый и долгое время единственный памятник жертвам холокоста с надписью на идише.

В 2000 году в комплексе установлена бронзовая скульптурная композиция "Последний путь", представляющая собой группу обреченных мучеников, спускающихся на дно ямы. Памятник создавался восемь лет, все работы выполнялись вручную. В 1990-х годах около мемориала посажена аллея Праведников народов мира.

Минское гетто - один из крупнейших в Европе лагерей для уничтожения евреев, к концу октября 1943 года нацисты убили здесь более 100 тыс. человек.

В Беларуси в настоящее время проживают 79 узников Минского гетто, из них 54 в Минске.

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