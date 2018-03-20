Восстановительное правосудие нужно активнее внедрять в правовую систему - Носкевич

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблематика восстановительного правосудия нуждается в более глубоком внедрении в правовую систему Беларуси. Об этом сегодня заявил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич на международной конференции "Восстановительное правосудие по делам о преступлениях несовершеннолетних" в Минске, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Глава ведомства отметил, что развитие восстановительного правосудия связано с расширением диапазона адекватных альтернатив официальному судебному преследованию, а элементы восстановительного правосудия уже содержатся в уголовно-правовых и уголовно-процессуальных нормах белорусского законодательства. "Уголовный кодекс Беларуси предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности несовершеннолетнего в связи с примирением с потерпевшим (ст. 89), передачей его под наблюдение родителей или лиц их заменяющих (ст. 118), а главой 45 Уголовно-процессуального кодекса закреплен принцип повышенной юридической охраны, как того требуют Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, - подчеркнул Иван Носкевич. - Отказ от применения уголовно-правовых мер в рамках восстановительного правосудия - один из вариантов реализации интересов как ребенка, так и общества в целом, поэтому проблематика восстановительного правосудия нуждается в более глубоком внедрении в нашу правовую систему".

Председатель Следственного комитета выразил уверенность в том, что конференция послужит прекрасной платформой для обмена опытом и знаниями, а предложенные идеи и рекомендации найдут свое применение в практической деятельности.

Организаторами конференции выступили Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Национальный центр законодательства и правовых исследований и Белорусский республиканский союз юристов. В ней приняли участие представители ООН, руководители государственных ведомств и министерств, а также иностранные гости из Казахстана, Грузии, Великобритании и стран Евросоюза.

Основной акцент мероприятия был сделан на восстановительном правосудии в отношении малолетних, как важном инструменте, препятствующем криминализации личности ребенка, а также применению процедур, альтернативных уголовному преследованию подростков. На сессиях рассматривались и вопросы восприятия несовершеннолетними социально-полезных моделей поведения, осознания ими последствий своего поступка.-0-