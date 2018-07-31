ВС не видит предпосылок для смягчения ответственности за сбыт наркотиков

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд не видит предпосылок для смягчения ответственности за сбыт наркотиков, сообщил журналистам первый зампредседателя Верховного суда Валерий Калинкович, передает корреспондент БЕЛТА.

Валерий Калинкович отметил, что готов обсуждать тему уголовной ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами без цели их сбыта. "Там действительно в ряде случаев преступления ходят рядом с большой бедой, которая посещает и самого наркомана, и его семью, и близких, и друзей, и всех остальных, кто этого человека окружает. Здесь уголовная ответственность как таковая должна являться одним из возможных инструментов для того, чтобы потребитель начал бороться с недугом, победил его по возможности, вернулся в общество нормальным его членом", - сказал первый зампредседателя Верховного суда.

Что касается других действий, связанных с незаконным оборотом наркотиков, ВС сегодня не видит никаких объективных предпосылок для смягчения ответственности. "Это очень опасное преступление, это фактически распространение смерти", - отметил Валерий Калинкович. В качестве примера он привел результаты рассмотрения одного из дел, связанных с преступлением, предусмотренным ч.5 ст.328 УК: в результате покупки всего одной дозы метадона человек умер сразу же после употребления.

По словам первого зампредседателя Верховного суда, существующее законодательство с учетом принимаемых мер профилактики и противодействия преступности объективно способствует оздоровлению криминогенной обстановки в этой сфере. Такую оценку дают в том числе и международные эксперты, резюмировал Валерий Калинкович.-0-