12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всех военнослужащих внутренних войск в 2018 году переоденут в новую форму. Об этом сегодня на встрече с представителями СМИ, посвященной 100-летию со дня образования внутренних войск МВД Беларуси, сообщил заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Юрий Караев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Новая форма получилась очень удачная по покрою, очень ноская. Ее полтора года носила рота разведки 3214, они не щадили ее. Проверка показала, что ткань неубиваемая. Новая форма себя хорошо зарекомендовала. В течение этого года внутренние войска будут в полном объеме в нее переодеты", - сказал Юрий Караев.

Командующий внутренними войсками на встрече также затронул вопросы неуставных отношений среди военнослужащих. "Главный идеолог и держатель дисциплины - командир. Если он на секунду подумал, что за это отвечает кто-то другой, он провалил все, что только можно. Унижений, оскорблений, присвоения обидных кличек, поборов, вымогательств - этого не должно быть", - подчеркнул он.-0-