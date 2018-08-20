Всемирный банк планирует выделить $1,9 млн на перепись населения в Беларуси

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный банк планирует выделить $1,9 млн на проведение переписи населения в Беларуси. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопрос о выделении гранта на стадии согласования. Речь о $1,9 млн, которые будут направлены на программный продукт и закупку планшетов", - сказала Инна Медведева.

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