Встречи с духовными поэтами и писателями пройдут в День православной книги в Минске

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встречи с духовными поэтами и писателями пройдут 15 марта в Минске в День православной книги, сообщили БЕЛТА в БПЦ.
Празднование Дня православной книги пройдет в духовно-образовательном центре Белорусской православной церкви. "Посетителей приглашают на экскурсии в Церковно-исторический музей Белорусской православной церкви при Минской духовной академии. Также организаторы предлагают экспозиции книг белорусских православных издательств и встречи с православными поэтами и писателями - авторами новых книг, вышедших в издательствах Белорусского экзархата", - рассказали в БПЦ.
В празднике примет участие митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. В числе приглашенных гостей - священнослужители Белорусской православной церкви, руководители местных исполнительных органов, представители Министерства культуры и Министерства образования, главы и сотрудники дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси, ректоры вузов, учащиеся духовных школ и других учебных заведений страны.
Мероприятия, посвященные православной книге, пройдут в марте во всех епархиях Белорусского Экзархата, в публичных и церковных библиотеках, средних и высших учебных заведениях, а также духовных школах БПЦ.
Организаторами Дня белорусской книги выступают издательский совет БПЦ, Минская духовная академия, Свято-Елисаветинский монастырь, Минкультуры и Минобразования Беларуси.-0-
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