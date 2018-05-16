Выявлены нарушения в 83-м инженерно-аэродромном полку ВВС и войск ПВО

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области выявила нарушения в 83-м отдельном инженерно-аэродромном полку ВВС и войск ПВО. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В частности, установлено, что ответственные офицеры в ноябре и декабре 2017 года не провели анонимное анкетирование о фактах неуставных взаимоотношений в подразделениях полка. В феврале 2018-го они обобщили результаты анкетирования предыдущего месяца, при этом самого профилактического мероприятия проведено не было.

Кроме того, компетентные должностные лица воинской части не всегда представляли командованию полка рапорты о результатах анкетирования, не сообщали о соответствующих предложениях и выводах командирам подразделений для укрепления воинской дисциплины. В то же время в ходе анонимного анкетирования в 2017 году четыре военнослужащих полка рассказали, что сталкивались с проявлениями неуставных взаимоотношений, оскорблениями со стороны офицеров, сержантов и "старослужащих". По этим фактам офицеры не инициировали разбирательств. Только после поступления дополнительной информации Бобруйская военная комендатура провела проверку, по результатам которой отказала в возбуждении уголовного дела.

Прокуратура Могилевской области внесла командиру 83-го отдельного инженерно-аэродромного полка ВВС и войск ПВО представление об устранении нарушений. В соответствии с ним необходимо организовать должным образом работу общего собрания сержантов и совета сержантов, а виновных должностных лиц привлечь к дисциплинарной ответственности.-0-