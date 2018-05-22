22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выявляемость преступлений в сфере насилия над детьми выросла в 15 раз. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил министр внутренних дел Игорь Шуневич, сообщает БЕЛТА.

"Выявляемость преступлений в сфере насилия над детьми за последние несколько лет выросла в 15 раз. Уровень латентности этой преступности остается высоким и сегодня", - сказал Игорь Шуневич.

В связи с этим Министерство внутренних дел выступило с инициативой подготовки и принятия дорожной карты по борьбе с педофилией. "Мы хотим создать комплексный документ, который бы позволил в масштабах всего государства надлежащим образом реагировать, выявлять, пресекать, профилактировать и защищать потенциальных жертв от этой угрозы", - проинформировал министр внутренних дел.

По его словам, эта угроза существует и сегодня - педофилом может оказаться любой: врач, дворник, педагог и пр. "Комплексный документ будет предполагать меры, направленные на раннюю профилактику, выявление преступлений, защиту жертв, на их реабилитацию и так далее. Речь не идет о том, что мы будем прибегать к химической кастрации педофилов, как в некоторых странах, уголовной ответственности тоже хватает. Но мы хотели бы обратить внимание тех ведомств в государстве, которые могут и должны нам помогать в этом вопросе. Для этого и будет подготовлена соответствующая дорожная карта", - заключил Игорь Шуневич.-0-