Выпускники в Беларуси смогут перераспределиться на военную службу по контракту

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси внесены изменения и дополнения в порядок распределения, перераспределения, направления на работу, последующего направления на работу выпускников, возмещения затраченных государством средств на их подготовку и целевой подготовки специалистов, рабочих, служащих. Соответствующее постановление Совета Министров №527 от 12 июля 2018 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В частности, в Положении о порядке распределения, перераспределения, направления на работу, последующего направления на работу выпускников, получивших послевузовское, высшее, среднее специальное или профессионально-техническое образование, уточнены критерии, по которым определяется соответствие предоставляемого места работы полученной выпускником специальности (направлению специальности, специализации) и присвоенной квалификации. Комиссия оценивает соответствие на основе квалификационной характеристики, содержащейся в образовательном стандарте по специальности (сфера, объекты, виды, задачи профессиональной деятельности, состав компетенций).

Дополнения в пункт 16 Положения касаются возможности перераспределения выпускников при изъявлении желания добровольно поступить на военную службу по контракту. В таких случаях необходимо предоставить письма о согласии нанимателя на увольнение и Министерства обороны или иного государственного органа, в котором предусмотрена военная служба, о согласии на назначение контракта. При этом в письме о согласии нанимателя на увольнение выпускника должна содержаться информация о том, что решение согласовано с республиканским органом государственного управления (местным исполнительным и распорядительным органом), иным государственным органом, организацией, в подчинении которых находится наниматель.

Также вносятся изменения в Положение о порядке возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных государством на подготовку научного работника высшей квалификации, специалиста, рабочего, служащего. Так, пункт 4 дополняется нормой, что в случае неприбытия к месту работы выпускника, которому свидетельство о направлении выдано Министерством культуры, его перевода или увольнения до истечения срока наниматель и выпускник в месячный срок сообщают об этом в учреждение среднего специального образования, в котором выпускник учился до получения образования в вузе в сфере культуры Российской Федерации, а также в Министерство культуры с объяснением причин и приложением подтверждающих документов (в том числе на освобождение от возмещения затраченных средств).

В Положении о целевой подготовке специалистов, рабочих, служащих в новой редакции излагается пункт 7. Так, согласно ему договор о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего) может быть изменен по соглашению сторон, а также расторгнут по соглашению сторон или по требованию одной из сторон. Сторона, инициирующая изменение или расторжение договора, обязана письменно уведомить об этом другие стороны с указанием причин и представлением подтверждающих их документов. Договор считается расторгнутым, если стороны в месячный срок со дня получения уведомления письменно выразят свое согласие на его расторжение.

Договор считается расторгнутым по требованию одной из сторон в месячный срок со дня получения уведомления. Изменение договора оформляется дополнительным соглашением к нему. При необходимости изменения места учебы и (или) обязательной работы гражданина договор перезаключается.

Для лиц, изъявивших желание поступить на военную службу по контракту, договор о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего) перезаключается в порядке, определяемом Министерством обороны или иным государственным органом, в котором предусмотрена военная служба.

Постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.-0-