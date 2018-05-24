Выпускные вечера в Беларуси пройдут 9-10 июня

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выпускные вечера для одиннадцатиклассников пройдут 9-10 июня, сообщила журналистам консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Лариса Емельянчик, передает корреспондент БЕЛТА.
"В этом году выпускные вечера с вручением аттестатов об общем среднем образовании проводятся 9 или 10 июня в учреждениях общего среднего образования - школах, гимназиях", - сказала Лариса Емельянчик.
В отдельных случаях выпускной может пройти в учреждении дополнительного образования детей и молодежи или культуры. По словам консультанта, такая ситуация возможна, если, например, в школе старой постройки нет актового зала или количество выпускников превышает количество мест в нем.
Конкретную дату (9 или 10 июня), время, продолжительность, место проведения выпускных вечеров определяет руководитель учреждения общего среднего образования с участием родительского комитета, класса и по согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами.-0-
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