Вышки в Полесском радиационно-экологическом заповеднике планируется оснастить специальными датчиками

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС планирует в 2018-2019 годах создать автоматизированную систему радиационного и пожарного контроля в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель начальника ведомства Петр Николаенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Департамент в этом и следующем годах планирует создать автоматизированную систему радиационного и пожарного контроля. На территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника имеется 31 вышка, которые мы планируем оснастить видеокамерами, радиационными и тепловыми датчиками. Это все будет завязано в автоматизированную систему. Часть вышек находится на территории у границы Украины. То есть мы будем отслеживать в реальном времени все изменения на атомной электростанции", - сказал Петр Николаенко.
Он отметил, что с украинскими коллегами идет постоянное взаимодействие, планируется проведение трансграничных учений по ликвидации пожаров.-0-
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