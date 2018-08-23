Высокотехнологичная медпомощь за счет бюджета СГ оказана более 2,5 тыс. пациентов

23 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Высокотехнологичная медицинская помощь за счет бюджета Союзного государства оказана более 2,5 тыс. пациентов из Беларуси и России, сообщили БЕЛТА в Департаменте социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства.

С 2016 года реализуется мероприятие "Оказание комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан Беларуси и России, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". Оно дополняет комплекс работ по охране здоровья этой категории граждан, выполняемых за счет средств национальных бюджетов.

"За два года (2016-2017 годы) специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь оказана 2 тыс. 563 пациентам, в том числе проведено 18 операций по трансплантации почки, 98 пациентам выполнены сложнейшие хирургические вмешательства при заболеваниях сердца и сосудов, пролечено более 300 пациентов с тяжелейшими онкологическими заболеваниями", - подчеркнули в Постоянном комитете.

В 2018 году оказание такой комплексной медицинской помощи ведется на базе трех ведущих многопрофильных медицинских центров: Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека Минздрава Беларуси, Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России и Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины МЧС.

"Необходимость проведения этого мероприятия обусловлена высокими показателями заболеваемости и инвалидности, вызванными радиационными факторами, наличием нескольких патологий, длительным течением обострений хронических заболеваний, снижением показателей иммунной системы организма у участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции и граждан, проживающих (проживавших) на загрязненных территориях", - отметили в Постоянном комитете.-0-