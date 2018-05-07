Высокотехнологичные лаборатории по созданию и коммерциализации разработок появятся в семи вузах Беларуси

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высокотехнологичные лаборатории по созданию и коммерциализации интеллектуального продукта появятся в семи вузах Беларуси, сообщил министр образования Игорь Карпенко на встрече с журналистами, которая прошла в Белгосуниверситете, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для нас сегодня важно переориентировать ряд вузов на новый формат деятельности. Есть масса примеров, когда вуз имеет мощный научный задел, но он реализован в виде диссертаций, статей, научных наработок. А хотелось бы вывести эти разработки на серийное производство", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, приказом министерства в этом году определены семь высших учебных заведений, которые принимают участие в соответствующем эксперименте. Его итоги планируется подвести к концу года. В ходе внедрения модели "Университет 3.0" в этих вузах должны появиться высокотехнологичные лаборатории, направленные на создание интеллектуального продукта, который потом сможет выйти на рынок и продаваться, в том числе за рубежом. "Именно эти университеты в первую очередь получат поддержку, в том числе и финансовую, на создание мощной лабораторной базы, закупку высокотехнологичного оборудования не только для образовательного процесса, но и для научной деятельности, коммерциализации ее результатов", - добавил министр.

В продолжение темы Игорь Карпенко отметил важность активного внедрения сетевого взаимодействия учреждений высшего образования. Ведущие вузы сегодня имеют мощную лабораторную, научно-технологическую базу. При сетевом взаимодействии они могут стать локомотивом для некоторых региональных учреждений, что позволит тем повысить качество подготовки студентов. В связи с этим министерство рассматривает вопрос о возможном выделении в строящемся студенческом общежитии определенного количества мест для региональных студентов, которые будут приезжать в Минск и пользоваться материально-технической базой ведущих столичных вузов.

Министр затронул на встрече и новую редакцию Кодекса об образовании. Он подчеркнул, что при подготовке этого основополагающего документа разработчики хотели уйти от какой-то конкретики, которая будет тормозить систему образования. В частности, речь идет о наполняемости классов. Законодательная база должна гибко реагировать на потребности системы, поэтому частности можно прописать в подведомственных актах, считает Игорь Карпенко.

На встрече объявлена благодарность министра образования журналистам средств массовой информации, которые в течение продолжительного времени на высоком профессиональном уровне освещают вопросы развития системы образования. Среди награжденных редактор отдела политической и социальной информации главной редакции информации БЕЛТА Светлана Савко, а также корреспонденты БЕЛТА Светлана Пекарь и Светлана Василевская.-0-