Взаимодействие в применении беспилотной авиации обсудят 6 июня министры обороны стран СНГ

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взаимодействие в области применения беспилотной авиации будет обсуждаться 6 июня на очередном заседании Совета министров обороны стран СНГ в городе Кызыл (Российская Федерация). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

В проекте повестки дня встречи 24 вопроса. В частности, члены совета планируют обсудить приоритеты военного сотрудничества стран СНГ до 2020 года, проведение Армейских международных игр "АрМИ-2018" и совместного компьютерного командно-штабного учения объединенной системы ПВО "Региональная безопасность - 2018". "На заседании будут также обсуждаться вопросы, касающиеся проведения оперативно-тактического командно-штабного учения войск (сил) противовоздушной обороны "Чистое небо - 2018", взаимодействия в области применения беспилотной авиации, развития сотрудничества в сфере гидрометеорологии и в области единой системы государственного радиолокационного опознавания", - проинформировали в пресс-службе.

Руководители оборонных ведомств рассмотрят проекты ряда международных договоров. В том числе соглашения о совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил стран СНГ, об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании, о сотрудничестве в области обмена геопространственной информацией. Кроме того, на встрече будут рассмотрены вопросы об ассоциации высших военно-учебных заведений стран СНГ, о состоянии безопасности полетов авиации вооруженных сил за 2017 год. В заседании примет участие председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Совет министров обороны государств - участников СНГ создан в 1992 году. В его состав входят представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана. Активно участвуют в работе совета Молдова, Туркменистан и Украина. Совет координирует военное сотрудничество стран Содружества, рассматривает концептуальные подходы к вопросам военной политики и военного строительства, вырабатывает предложения по реализации усилий, направленных на предотвращение вооруженных конфликтов.-0-