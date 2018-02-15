За счет союзного бюджета в 2017 году медпомощь оказана свыше 1,3 тыс. пострадавших от чернобыльской аварии

15 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. За счет средств бюджета Союзного государства в 2017 году медицинская помощь оказана свыше 1,3 тыс. пострадавших от чернобыльской аварии, сообщили БЕЛТА в Департаменте социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства.

В 2017 году на мероприятие Союзного государства "Оказание комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан Беларуси и России, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" из бюджета направлено около 150 млн российских рублей. По итогам его реализации комплексная медицинская помощь оказана 1362 пациентам, в том числе на территории Беларуси - 260 пациентам, на территории России - 1102 пациентам.

Высокотехнологичная медицинская помощь оказана 254 пациентам, в том числе проведено шесть операций по трансплантации почки, 12 операций по трансплантации эндокринных тканей (паращитовидной железы), 25 операций по реконструкции тазового дна, прошли лечение 85 пациентов с онкологическими заболеваниями, 38 пациентам выполнены сложнейшие хирургические вмешательства при заболеваниях сердца и сосудов, 23 пациентам - при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Специализированная медицинская помощь оказана 805 пациентам, в том числе прошли лечение 165 пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия, нарушение ритма и проводимости и т.д.), 62 пациента - с патологией неврологического профиля, 57 пациентов - с пульмонологической патологией, 59 пациентов - страдающих сахарным диабетом, 84 пациента - с гинекологической патологией, 12 пациентов - с первичными иммунодефицитами, 52 ребенка - с лейкозами и лимфомами.

В 2017 году оказание комплексной медицинской помощи осуществлялось на базе трех крупных специализированных медицинских центров: Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека Минздрава Беларуси; Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф.Цыба - филиал учреждения "Национальный медицинский исследовательский радиологический центр" Минздрава России; Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. A.M. Никифорова МЧС России. Данные медицинские центры достроены, модернизированы и оснащены в том числе за счет средств бюджета Союзного государства и являются активными участниками союзных программ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

"Работа по оказанию комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан Беларуси и России, пострадавших от воздействия радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, продолжена и в 2018 году, - отметили в Постоянном комитете. - Средства на выполнение аналогичного мероприятия - 160 млн российских рублей - предусмотрены проектом декрета Высшего государственного совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2018 год" (одобрен постановлением Совета Министров Союзного государства от 8 декабря 2017 года)".

В Постоянном комитете подчеркнули, что необходимость проведения этого мероприятия обусловлена высокими показателями заболеваемости и инвалидности, вызванными радиационными факторами, наличием нескольких патологий, длительным течением обострений хронических заболеваний, снижением показателей иммунной системы организма у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и граждан, проживающих (проживавших) на загрязненных территориях.-0-