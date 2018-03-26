За трое суток белорусские таможенники оформили около 20,5 тыс. грузовых и 50 тыс. легковых авто

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники с 23 по 25 марта оформили около 20,5 тыс. грузовых, порядка 50 тыс. легковых транспортных средств и около 2 тыс. автобусов, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
В ГТК пояснили, что в условиях постоянного роста товаротранспортных потоков за каждый час работы на внешнем контуре таможенной границы ЕАЭС в среднем сотрудниками оформляется 320 грузовиков, 750 легковых авто и 40 автобусов.
"Однако после проведения белорусскими таможенниками контроля транспортные средства в некоторых пунктах пропуска ожидают въезда на сопредельную сторону от двух до четырех часов, что создает скопление автомобилей. В большинстве случаев это обусловлено неритмичным приемом транспортных средств сопредельной стороной и периодическими техническими сбоями в работе информационных продуктов коллег", - пояснили в ведомстве.
По данным Госпогранкомитета на 12.00, в очереди на выезд из Беларуси стоит более 1,5 тыс. фур, накануне их количество превышало 2 тыс.-0-
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