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Заболеваемость ОРИ в Беларуси на 55-60% ниже прошлогоднего уровня

Общество 10.01.2018 | 12:37
Фото из архива
Фото из архива
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10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость ОРИ в Беларуси на 55-60% ниже прошлогоднего уровня, сообщила на пресс-конференции заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА.

Инна Карабан отметила, что заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Беларуси находится на низком уровне. В основном болеют дети, поэтому небольшой рост заболеваемости ожидается с завершением школьных каникул в связи с увеличением контактов детей. Подъем заболеваемости ОРИ и гриппом прогнозируется в конце января - начале февраля. Первые случаи гриппа уже выявляются.

Инна Карабан отметила, что завершилась кампания иммунизации против гриппа сезона 2017/2018, привито 40,5% населения страны. Вакцинирование проводилось за счет средств республиканского, местного бюджетов, средств предприятий и личных средств граждан. Профилактические прививки сделаны 75,3% населения из групп повышенного риска, что соответствует рекомендациям ВОЗ. Специалист добавила, что несколько последних лет нет эпидемий, потому что повышается охват вакцинацией, кроме того, белорусы стали внимательнее относиться к своему здоровью.

В Беларуси вакцинированы 84,3% медицинских работников, 82,9% лиц из учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, 78,5% работников служб по обеспечению жизнедеятельности, безопасности государства, 50% и выше - показатель в остальных группах населения. Привито от гриппа 51,3% дошкольников, посещающих детские коллективы, почти 54% школьников, 61,5% студентов, почти 58% работников учреждений образования.

Как отметила Инна Карабан, эффективность нынешней кампании по вакцинации будет оцениваться по окончании сезона. По итогам прошлого сезона было предотвращено более 145 тыс. заболеваний гриппом, в том числе минимум 17 тыс. госпитализаций, более 200 тыс. случаев заболевания ОРИ негриппозной этиологии, дополнительно предотвращено не менее 400 тыс. обращений населения за помощью в медучреждения. Результатом профилактики в последние годы можно считать факт уменьшения количества тяжелых случаев заболевания гриппом, отсутствие эпидемии заболеваемости гриппом, отметила специалист.-0-

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Теги
Беларусь, болезни, здравоохранение
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