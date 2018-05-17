Задания WorldSkills Belarus сформированы с учетом зарубежного опыта

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задания III Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2018 сформированы с учетом зарубежного опыта, сообщили сегодня в пресс-центре БЕЛТА главные эксперты конкурса.

Участник всемирных чемпионатов WorldSkills Александр Родюков выступает главным экспертом по компетенции "Малярные и декоративные работы", до этого принимал участие во всемирном чемпионате WorldSkills 2017 в Абу-Даби (ОАЭ), чемпионате стран - членов Евразийского пространства в рамках финала V Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 2017.

"Наша компетенция в 2016 году впервые дебютировала на WorldSkills Belarus. Могу сказать, что задания практически полностью соответствуют мировому уровню. Единственный нюанс лишь в том, что мы ограничены во времени. Например, если на международном чемпионате на выполнение заданий выделяется 22 часа, то в Беларуси мы ограничены 16 часами. Один из модулей, который традиционно представлен на международных соревнованиях, вынуждены исключить, понимая, что его выполнить физически невозможно", - отметил Александр Родюков.

Все задания опубликованы на сайте WorldSkills Belarus 2018, и любое учреждение образования может с ними ознакомиться. В соответствии с правилами итоговый вариант будет изменен на 30%. Эксперт по компетенции "Кулинарное искусство", проректор по воспитательной работе Могилевского государственного университета продовольствия Ольга Мацикова объяснила это тем, что такой подход позволяет оценить способности конкурсантов реагировать на новые условия. "Всему научить невозможно, важно научить учиться", - считает она.

В компетенции "Кулинарное искусство" в первый день конкурса участники будут готовить холодную закуску из свеклы, бульон с колдунами, горячее блюдо из свинины и десерт, в состав которого входит мусс из ягод с обязательным использованием декоративной карамели изомальт, во второй - фреш-пасту, блюда из птицы, десерт меренга, фуршетные закуски. "Что предполагает 30% изменений? Участники не знают, из каких ягод предстоит приготовить мусс и какой вид мясного полуфабриката (корейка, вырезка, тазобедренная часть) будет предложен", - рассказала эксперт.

Она подчеркнула, что ежегодно требования к конкурсантам растут. Задания по компетенции "Кулинарное искусство" кроме блюд европейской кухни включают национальные блюда. Профессиональное жюри (представители реального сектора экономики, рестораторы, шеф-повара) оценивают, насколько соблюдается технология, правильно ли ребята работают с ножом. "Задания на мировых чемпионатах усложняются. Например, если в Бразилии на WorldSkills конкурсанты готовили только три блюда, то в Абу-Даби - 12", - отметила Ольга Мацикова.

Финальный этап III Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2018 пройдет 22-23 мая. Он состоится по стандартам международного движения WorldSkills International и объединит соревнования по 37 профессиям в таких областях, как технологии строительства, производственные и инженерные технологии, информационные и коммуникационные технологии, транспорт и логистика, социальные и персональные услуги, творческие профессии и мода. Свое мастерство покажут учащиеся, студенты, молодые рабочие из всех регионов страны, а также гости из России и Казахстана. В 2019 году победители представят страну на мировом чемпионате WorldSkills в Казани.

В состав жюри войдут аккредитованные эксперты WorldSkills International, знающие стандарты и регламенты WSI, процедуры проведения соревнований, определения критериев оценки. Общую координацию будет осуществлять оргкомитет, который возглавляют министры образования и промышленности.

Благодаря широкому международному сотрудничеству движение WorldSkills демонстрирует преимущества и важность профессиональной подготовки и обучения для молодежи и экономики, помогает молодым специалистам повышать свое профессиональное мастерство.-0-

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