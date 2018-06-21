Задолженность юрлиц перед ФСЗН на выплату пенсий и пособий значительно не влияет

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Имеющаяся задолженность юридических лиц перед Фондом социальной защиты населения на выплату пенсий и пособий значительно не влияет. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков во время онлайн-конференции, которая прошла сегодня на сайтах БЕЛТА и министерства.

"Задолженность юридических лиц по уплате взносов в Фонд социальной защиты населения на 1 апреля 2018 года (отчет формируется ежеквартально) составила Br28,8 млн. Расходная часть бюджета фонда на 2018 год запланирована на уровне Br13,394 млрд. При этом 98,5% - расходы на финансирование пенсий и пособий. Таким образом, имеющаяся у юридических лиц задолженность не оказывает значимого влияния на финансирование этих выплат", - отметил Валерий Ковальков.

Что касается исполнения бюджета фонда за 2017 год, то он исполнен с профицитом по средствам профессионального пенсионного страхования - Br197,8 млн. Бюджет фонда на очередной год планируется из прогнозируемого уровня средней заработной платы работников и фонда оплаты труда. Поскольку фактические значения этих показателей не всегда совпадают с прогнозируемыми, как правило, осуществляется корректировка бюджета фонда. Такая корректировка была осуществлена и в декабре 2017 года указом Президента Беларуси.

От одного из посетителей сайта поступило замечание по поводу того, что в структуре расходов фонда в последние годы доля пенсий уменьшается, тогда как заметно вырос удельный вес детских пособий (ежемесячные пособия по уходу за ребенком, единовременные выплаты при рождении ребенка), и насчет дисбаланса в размерах трудовых пенсий и детских пособий. Начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Наталья Мурашкевич отметила, что основания для назначения и тех, и других выплат одинаково справедливые для их получателей. "Работники, которые получают пособия, также вносили свой вклад: уплачивали взносы на государственное социальное страхование, - сказала Наталья Мурашкевич. - К тому же, так называемое детское пособие предназначено для материальной поддержки сразу двух персон - матери и ребенка. В целом обе эти категории - пенсионеры и дети - нуждаются в государственной поддержке. Однако более негативные последствия за снижением рождаемости. В конечном счете, от этого будет зависеть наполняемость фонда соцзащиты в будущем. И это нельзя не учитывать".-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке