Закон о санэпидблагополучии в Беларуси корректируют с учетом рекомендаций МАГАТЭ

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения планируется рассмотреть в первом чтении на осенней сессии Палаты представителей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Валентина Курсевич.

Закон приводится в соответствие с декретом №7 "О развитии предпринимательства" и указом №376 "О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности". Кроме того, поправки учитывают рекомендации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Документ дополняется нормой о получении обязательного положительного санитарно-гигиенического заключения до начала деятельности, которая связана с производством, использованием, хранением, транспортировкой и захоронением радиоактивных веществ, рассказала Валентина Курсевич. "Эта норма в закон вводится в соответствии с рекомендациями миссии МАГАТЭ, которая работала в стране в этом году", - отметила она.

Согласно законопроекту у Совета Министров и местных властей появляются дополнительные полномочия. Правительство будет определять обязательные для соблюдения специфические санитарно-эпидемиологические требования и гигиенические нормативы, утверждать соответствующие государственные программы.

Местные власти в свою очередь смогут формировать и утверждать планы мероприятий, которые им предстоит проводить за счет бюджета региона для реализации госпрограмм, благоустройства и наведения порядка на земле. Поправки в закон делают их более самостоятельными, в том числе в части принятия решения о создании нового частного предприятия. "Это положительно скажется на развитии предпринимательства в регионах. В целом реализация норм обновленного закона позволит повысить эффективность государственного санитарного надзора и улучшить условия ведения бизнеса в том, что касается санитарно-эпидемиологических требований", - подчеркнула парламентарий.-0-