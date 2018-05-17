Законопроект о смягчении уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков могут принять в первом чтении на весенней сессии

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законопроект о смягчении уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков может быть принят в первом чтении на весенней сессии. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентин Михневич, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона предусматривает изменения в ряд кодексов, в том числе в УК, в частности в ст.328. Депутаты рассчитывают принять его в первом чтении уже на весенней сессии в июне, если не будет существенных концептуальных замечаний со стороны депутатского корпуса.

Валентин Михневич также сообщил, что законопроектом предусмотрено изменение нижней санкции ч.2. ст. 328 (незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов). Сейчас такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от пяти лет. В законопроекте предлагается ввести минимальный срок в три года. Предлагается смягчить наказание по ч.3 ст.328. Сейчас ее нижняя санкция предусматривает лишение свободы на срок от восьми лет. В законопроекте - от шести лет.

По словам Валентина Михневича, парламентариям предстоит проделать над законопроектом большую работу. Документ объемный, касается не только наркотических преступлений. Поправки планируется внести также в Уголовно-исполнительный и Уголовно-процессуальный кодексы. В процессе подготовки парламентариям предстоит рассмотреть позиции различных ведомств, в том числе МВД, Верховного суда.-0-