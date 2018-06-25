Замгенсека ОДКБ проведет переговоры в ООН по контртеррористической и миротворческой тематике

25 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков проведет переговоры в ООН по контртеррористической и миротворческой тематике, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков 26-30 июня по приглашению заместителя генерального секретаря ООН Владимира Воронкова совершит рабочий визит в Нью-Йорк и примет участие в организуемой генсеком ООН конференции высокого уровня с участием руководителей контртеррористических ведомств государств - членов ООН", - отметил пресс-секретарь.

В Нью-Йорке Валерий Семериков проведет также деловые встречи с заместителем генерального секретаря ООН, главой Контртеррористического управления Владимиром Воронковым и помощником генсека ООН по операциям по поддержанию мира Бинтой Кейтой.

"Опираясь на позитивные результаты сотрудничества ОДКБ и ООН в области контртеррористической и миротворческой деятельности, основные усилия во время визита Валерия Семерикова в штаб-квартиру ООН будут сосредоточены на обсуждении основных направлений дальнейшего укрепления взаимодействия международных организаций в борьбе с терроризмом и на вопросах совместной практической реализации дорожной карты "Формирование условий для использования миротворческого потенциала ОДКБ в интересах глобальной миротворческой деятельности ООН (на период 2018-2020 гг.)", - добавил пресс-секретарь. - Кроме того, во время визита планируется дополнительно обсудить и согласовать с профильными должностными лицами Секретариата ООН проект Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ОДКБ и созданным в октябре 2017 года Управлением по контртерроризму ООН".-0-