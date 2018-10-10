Замгенсекретаря ООН Воронков побывал на малой родине в Шкловском районе

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь - исключительно красивая часть земного шара. Такое мнение в интервью телеканалу "Беларусь 1" высказал заместитель Генерального секретаря - глава контртеррористического управления ООН Владимир Воронков, сообщает БЕЛТА.

Разговор с Владимиром Воронковым состоялся на его малой родине в Шкловском районе. Он специально взял отпуск на один день, чтобы пройтись по берегу Днепра, деревне Ржавцы, где в детстве проводил летние месяцы.

"Могу сказать совершенно откровенно, что когда переезжал реку Днепр в этот раз, бегали мурашки по спине - настолько сильной была эта эмоциональная память о прошлом. Становясь взрослее, все больше и больше начинаешь вспоминать о своих корнях. То, что я увидел в Беларуси, меня вдохновило. Вижу, что это по-прежнему очень красивая часть земного шара, исключительно красивая, где мягкая природа, доброжелательные, дружественные люди, где развивается сеть малых городов, построены великолепные дороги", - отметил Владимир Воронков.-0-