Замглавы МИД России рассказал, что хорошо понимает белорусский язык и с детства любит драники

27 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Статс-секретарь - заместитель министра иностранных России Григорий Карасин в интервью корреспонденту БЕЛТА и журналистам СМИ Союзного государства рассказал, что он хорошо понимает белорусский язык и с детства любит драники.

"Когда ты долго общаешься с белорусами, то начинаешь понимать белорусский язык, - сказал Григорий Карасин. - Я не вижу никаких сложностей. Я понимаю смысл того, что говорится по-белорусски. Могу общаться практически без переводчика".

Замглавы МИД РФ отметил, что россияне хорошо знают как белорусскую культуру, так и белорусскую кухню. "Потому что все мы выросли на драниках. Моя мама, например, с детства считала, что самое вкусное - это картофельные оладьи. Она не называла их драниками, но картофельные оладьи всегда в семье готовились, считались изысканным блюдом. Поэтому ни одного посещения Минска без вкусного белорусского сала и драников никогда не обходится", - добавил Григорий Карасин.-0-