Заморозки до -2°С прогнозируются местами в Беларуси 15 октября

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заморозки до минус 2 градусов прогнозируются местами в Беларуси 15 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник ожидается небольшая облачность, будет без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер юго-восточный: ночью слабый, днем слабый с усилением до умеренного.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, в отдельных районах ожидаются заморозки до нуля - минус 2 градусов. В середине дня будет 14-20 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь