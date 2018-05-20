20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заморозки ожидаются в отдельных районах Беларуси ночью 21 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В ближайшие сутки, 21 мая, будет переменная облачность. Ночью по юго-востоку, днем преимущественно по южной части страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный, ночью умеренный, днем порывистый.
Температура воздуха ночью и утром составит 2-8 выше нуля, по юго-востоку 9-11 градусов тепла, в отдельных районах на почве ожидаются заморозки до нуля - минус 2, во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15 - плюс 21.-0-
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