Заработанные на субботнике средства помогут обновить медицинскую инфраструктуру к II Европейским играм - Кобяков

21 апреля, Столбцовский район /Корр. БЕЛТА/. Заработанные на республиканском субботнике 21 апреля средства помогут обновить медицинскую инфраструктуру к II Европейским играм, которые пройдут в 2019 году в Беларуси. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Андрей Кобяков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Часть заработанных средств, которая пойдет в республиканский фонд, будет использована на дооборудование, дооснащение клинической больницы скорой медицинской помощи в Минске. Это делается в рамках подготовки к Европейским играм 2019 года. Мы посчитали, что нам необходимо увеличить возможности по обслуживанию лиц, которым может понадобиться медицинская помощь", - отметил Андрей Кобяков.

Глава правительства сегодня участвует в посадке леса в Акинчицком лесничестве Столбцовского лесхоза. Здесь же проводят субботник и другие сотрудники Аппарата Совмина. Руководство правительства высаживает сосны и березы на участке, где деревья были вырублены из-за жука-короеда.

Участие в посадке леса в день субботника для правительства уже стало традицией. Как отметил премьер, подобная деятельность на свежем воздухе крайне полезна для тех, кто чаще работает в кабинетах, к тому же это и вклад в решение экологических вопросов. "Абсолютно очевидно, что лес - это легкие природы, которые нам дают возможность дышать и жить полноценной жизнью. Для нашей страны лес - важнейший сырьевой ресурс, один из немногих, которым мы обладаем. Важно, чтобы мы его не только использовали, но и постоянно возобновляли. Этим возобновлением, лесовосстановлением мы сегодня и занимаемся", - сказал глава правительства. Результаты этого труда будут видны через несколько лет, а воспользоваться ими смогут и будущие поколения, заметил он.

По оценкам правительства, участие в субботнике будут принимать более 3 млн белорусов. "Сочетание праздника, труда и очень большой полезности от результатов работы создает хорошее настроение, и есть уверенность, что такое настроение у миллионов наших граждан, которые участвуют сегодня в субботнике", - резюмировал Андрей Кобяков.

Как сообщалось, половина денежных средств, заработанных на субботнике в этом году, перечисляется Минфину. Эти деньги направляются на закупку медицинского оборудования для Городской клинической больницы скорой медицинской помощи - для организации дополнительных круглосуточных постов для оказания медицинской помощи, а также резервных коек на случай экстренной госпитализации участников и гостей II Европейских игр 2019 года.

Еще 50% средств останется в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома. Они пойдут на благоустройство и приведение в надлежащее состояние населенных пунктов, в том числе агрогородков, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронения воинов и партизан Великой Отечественной войны, а также на подготовку детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к лету.-0-

Фото Оксаны Манчук.