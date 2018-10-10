Зарегистрированная безработица в Беларуси составляет 0,3%

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 октября составил 0,3%, что на 0,1% ниже, чем на 1 сентября, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

По сравнению с 1 октября 2017 года этот показатель снизился на 0,3 процентного пункта.

При этом уровень зарегистрированной безработицы в Брестской и Витебской областях составил 0,5%; в Гомельской, Гродненской и Могилевской - 0,4%. Показатель Минской области на уровне общереспубликанского, а у Минска - 0,1%.

На учете в качестве безработных состоят 15 тыс. человек, что на 45,1% меньше, чем на ту же дату в прошлом году (27,3 тыс. человек).

Наниматели предлагают 79,2 тыс. свободных рабочих мест, что на 42,8% больше, чем год назад. Спрос на работников по рабочим профессиям достигает 65,4% от общего числа вакансий.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 октября составил 0,2 безработных на одну вакансию (год назад было 0,5). При этом в Брестской и Витебской областях данный показатель составил 0,3; Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях - 0,2; в Минске - 0,1.

В январе-сентябре за содействием в трудоустройстве обратились 159,5 тыс. человек, из них на учет в качестве безработных поставлены 89,5 тыс. человек. За этот период на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроены 118,2 тыс. человек (74,1% обратившихся за содействием в трудоустройстве), из них 66,1 тыс. безработных.

На обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлены 5,8 тыс. человек, в оплачиваемых общественных работах участвовали 32,4 тыс. человек, на новое место жительства и работы переселено 118 семей безработных.-0-