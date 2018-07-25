Зарегистрироваться волонтером на II Европейских играх можно до 1 апреля 2019 года

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зарегистрироваться волонтером для работы на II Европейских играх можно до 1 апреля 2019 года, сообщила сегодня журналистам менеджер по работе с волонтерами, по культурным и образовательным программам фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Надежда Анисовец, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Надежды Анисовец, уже поступило более 9 тыс. заявок. "Сейчас в системе регистрации находятся заявки от иностранных волонтеров из 52 стран. Наибольшую активность проявили представители ближнего зарубежья, есть заявки из Америки, Австралии, Мексики, Египта, много волонтеров из России хотели бы поработать на II Европейских играх, особенно после чемпионата мира по футболу. Наши ребята ездили на стажировку в Россию, рассказывали, какая работа проводится в стране, в итоге появилось огромное количество желающих присоединиться к белорусскому проекту", - сказала она. Отобраны в итоге будут 8 тыс. добровольцев.

В организации и проведении II Европейских игр будут задействованы активисты Белорусского республиканского союза молодежи. Сегодня Дирекция II Европейских игр 2019 года и БРСМ подписали соглашение о сотрудничестве. Союз молодежи окажет информационную поддержку проекту, а волонтеры получат возможность участвовать в образовательных проектах, организованных дирекцией. "Активисты БРСМ будут работать с гостями и участниками спортивного форума в качестве переводчиков, в сфере сервиса, помогать поддерживать общественный порядок", - подчеркнул первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк.

В свою очередь директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин отметил, что белорусская молодежь активно откликнулась на предложение поработать волонтерами на масштабном спортивном форуме. Он рассказал, что сам вместе с мэтром спортивной журналистики Владимиром Новицким в 1980 году, когда Минск готовился к Олимпийским играм, трудился в составе студотряда на стадионе "Динамо".

Традиционно волонтеры работают бесплатно, но для них предусматривается определенная система бонусов. В частности, будет организована обширная развлекательная программа, молодые люди получат официальную форму, сувениры, подарки, будет решен вопрос с питанием волонтеров. Они должны владеть иностранными языками, иметь желание и умение работать в команде. При отборе будет учитываться опыт работы.

II Европейские игры пройдут в Минске 21-30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют около 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в 10 видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 в Токио (Япония).-0-