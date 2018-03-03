Зарплаты в строительной сфере вырастут в Беларуси

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси вырастут зарплаты в строительной сфере, сообщил министр строительства и архитектуры Анатолий Черный в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Что касается ситуации внутри страны, мы пересмотрели расценки по особо ответственным работам, сварочным работам на нефтеперерабатывающих предприятиях, химических предприятиях - здесь тоже будет увеличение порядка 30%", - сказал Анатолий Черный.

Что касается общестроительных специальностей, ожидается рост зарплат примерно на 20% всем категориям. Анатолий Черный в то же время подчеркнул, что зарплата должна быть заработана, поэтому нужны мероприятия по увеличению производительности труда.

Ранее со ссылкой на заместителя министра энергетики Михаила Михадюка сообщалось, что базовый уровень зарплаты для строителей Белорусской АЭС увеличен на 27,6%. "Мы сегодня вместе с госкорпорацией "Росатом" на 27,6% подняли синхронно базовый уровень зарплаты строительно-монтажного персонала. Это позволяет при выполнении норм выработки иметь достойную зарплату. Конечно, такой уровень - при условии выполнения плановых заданий и норм выработки, зарплата должна быть заработана", - сказал Михаил Михадюк.-0-