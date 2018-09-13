Зарубежные дипломаты посещают пострадавшие от аварии на ЧАЭС белорусские регионы

13 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Руководители, сотрудники дипломатических миссий зарубежных государств и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Беларусь, 13-14 сентября посещают Полесский государственный радиационно-экологический заповедник и Хойникский район Гомельской области. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Мероприятие организовано Министерством по чрезвычайным ситуациям совместно с представительством Программы развития ООН в Беларуси при поддержке Министерства иностранных дел. Визит проводится в целях привлечения международного содействия и инвестиций для устойчивого развития пострадавших от чернобыльской катастрофы регионов Беларуси, ознакомления иностранных дипломатов с их экономическим потенциалом, а также с деятельностью государства и реализуемыми международными программами по преодолению последствий аварии на ЧАЭС.

В программе работы дипломатов на 13 сентября - посещение памятника Скорби в Хойниках, ОАО "Милкавита", Стреличевской средней школы, в которой ведется работа по обучению основам радиационной безопасности, Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, а также других объектов региона.

Ключевым мероприятием второго дня визита станет круглый стол "Устойчивое развитие пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС регионов". Его участники представят результаты деятельности местных органов власти, а также агентств системы ООН и других международных организаций, поддержанных донорским сообществом (включая Европейский союз и Глобальный экологический фонд) по восстановлению и устойчивому развитию пострадавших регионов Беларуси. Важным аспектом дискуссии станет обсуждение вопросов развития человеческого, экономического и экологического потенциалов пострадавших территорий, а также основных приоритетов их устойчивого развития с учетом потребностей наиболее уязвимых групп населения.

Ожидается, что результаты визита позволят скоординировать деятельность заинтересованных сторон по устойчивому развитию пострадавших белорусских территорий, а также заложат основы для реализации новых партнерств.-0-