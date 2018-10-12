Заседание Совета министров обороны государств СНГ проходит в Ташкенте

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Вооруженных Сил Беларуси во главе с министром обороны Андреем Равковым принимает участие в очередном заседании Совета министров обороны стран СНГ, которое сегодня проходит в Ташкенте, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.
Стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности. Будет рассмотрен ряд вопросов, в том числе о совместных мероприятиях вооруженных сил государств СНГ, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. "С докладом о сотрудничестве в области обеспечения полетов авиации вооруженных сил государств стран СНГ выступит начальник управления Вооруженных Сил по использованию воздушного пространства Беларуси Герман Александров", - проинформировали в ведомстве.
Главы делегаций подведут итоги деятельности рабочих органов Совета по развитию военного сотрудничества в 2018 году и утвердят план работы на 2019 год.-0-
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