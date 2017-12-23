Зажигательный праздник под Новый год! "Евроопт" вручил победителям 48-го тура игры "Удача в придачу!" крупные денежные призы! И подарил концерт Георгия Колдуна!

Чем ближе Новый год, тем больше хочется праздника. С вкусными блюдами, хорошей музыкой и, конечно, подарками! И двум сотням покупателей торговой сети "Евроопт" в эту субботу повезло побывать именно на таком! Все победители, выигравшие в 48-м туре игры "Удача в придачу!" крупные денежные суммы, получили приглашение на торжественное вручение призов и концерт Георгия Колдуна. А также на праздник были приглашены главные счастливчики этого тура, которые в понедельник получили заветные ключи от выигранной двухкомнатной квартиры в Минске и крутых внедорожников!

Победителей этого тура ждал яркий новогодний праздник и концерт Георгия Колдуна!

Сотни покупателей магазинов "Евроопт", интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" из самых разных уголков нашей страны собрались в эту субботу в Минске, чтобы отпраздновать свою победу в кругу родных и близких в одном из самых престижных мест столицы - спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club отеля Marriott. Гостей ждал вкусный фуршет под зажигательную музыку от коллектива "Оркестр Фишера". Возможность пообщаться с другими такими же везунчиками. И, конечно, развлечения!

Удачливых белорусов встретил вкусный фуршет под зажигательную музыку от коллектива "Оркестр Фишера"

Каждый желающий мог сделать фотоснимок в специальной счастливой фотобудке - Happy box, примерив самые разные образы, в том числе и новогодние! А отпечатанные тут же фото забрать на память! Множество увлекательных занятий нашлось и для малышей. Яркие флажки, воздушные шары, искрящаяся мишура и волшебные елки… Но особенное внимание детей привлек, конечно же, столик с аквагримом. К нему тут же выстроилась целая очередь из желающих украсить лицо забавными рисунками!

Веселые развлечения были подготовлены и для самых маленьких!

Словом, настроение у взрослых и маленьких гостей сегодняшнего мероприятия было по-настоящему праздничным и новогодним! А ведь главное еще ждало впереди - сама церемония награждения. Представители каждого региона по очереди поднялись на сцену, где им торжественно вручили сертификаты на 1 000 рублей. Кстати, саму выигранную сумму счастливчикам также не пришлось долго ждать - ее выдали сразу же после завершения праздника.

Директор по маркетингу сети магазинов "Евроопт" Игорь Воробьев вручил победителям сертификаты на получение денежных призов и поздравил с победой

Всех присутствующих ждал и еще один, особенный, подарок - выступление талантливого и обаятельного Георгия Колдуна. Популярный певец исполнил свои лучшие хиты специально для победителей!

Георгий Колдун: "Думаю, секрет удачи заключается в том, чтобы давать ей как можно больше шансов. И это здорово, когда в твоей жизни внезапно случаются такие приятные сюрпризы, как у сегодняшних гостей праздника!"

Кстати, Георгий Колдун сам также время от времени с удовольствием заходит за покупками в "Евроопт" и участвует в игре "Удача в придачу!" . "Мне очень нравится идея игры, когда ты просто покупаешь продукты, и в какой-то момент тебе улыбается удача! – поделился мнением артист во время беседы с прессой. – Думаю, секрет удачи заключается в том, чтобы давать ей как можно больше шансов. И это здорово, когда в твоей жизни внезапно случаются такие приятные сюрпризы, как у сегодняшних гостей праздника!"

"В преддверии Нового года и Рождества хочу пожелать всем здоровья, уюта, домашнего тепла, чтобы у вас и ваших близких все было в порядке! А внутренних сил хватало на жизнь, полную ярких впечатлений и улыбок! И пускай вам всегда сопутствует удача!" - поздравил с наступающими праздниками белорусов Георгий Колдун.

Ни одна область в 48-м туре не осталась без призов от "Евроопт"! Какой же регион стал самым удачливым? Больше всего кругленьких сумм собрали покупатели из Минска - 46. Ровно столько же, как и в прошлом туре! Покупатели из Гомеля и Гомельской области выиграли 45 денежных призов. Жители Гродно и Гродненской области стали обладателями 28, Витебска и Витебской области - 25, а Минской области - 24 крупных сумм. Представители Могилева и Могилевской области выиграли 18 денежных призов, а Бреста и Брестской области - 14. Розыгрыш крупных денежных призов продолжается! А это значит, что у "отстающих" есть прекрасные шансы в следующем туре поменяться местами с лидерами!

Что касается победителей 48-го тура, то они уже вовсю планируют, на что потратят свои кругленькие суммы, выигранные накануне новогодних и рождественских праздников!

"Праздник просто замечательный, первый раз на таком мероприятии. Мы всегда верили, что мы что-то выиграем. И вот так повезло, причем прямо на мой день рождения! Подарок такой был, что я от радости кричала на весь дом! – с улыбкой признается Татьяна Ковтун, швея из Жодино, которая приехала на церемонию награждения с сыном Артемом. – А покупки делали в "Бруснічке", сын у меня любит салат с кукурузой, так как раз за ней ходили. И получили в придачу такую большую удачу! Спасибо, что такая игра есть! Хочется поздравить всех с Новым годом, с Рождеством и пожелать удачи, чтобы все выигрывали такие призы! А мы тоже играть продолжаем. Честно говоря, только в "Евроопт" и "Бруснічку" и ходим, очень уж нам нравятся эти магазины! Надеемся, что в следующий раз приедем в Минск уже за машиной!"

Татьяна Ковтун из Жодино с сыном Артемом: "Спасибо, что такая игра есть! Хочется поздравить всех с Новым годом, с Рождеством и пожелать удачи, чтобы все выигрывали такие призы!"

Ирина Веселовская, врач по профессии, приехала на праздник в столицу из Бобруйска вместе с дочкой Маргаритой и сестрой Еленой. "Мы играем полгода, и это уже второй наш выигрыш! Но, надеемся, не последний! Первый выигрыш был маленький, и когда узнала, что выиграла 1 000 рублей, то сразу даже не поверила, несколько раз перечитывала смс-ку. Конечно, уже распланировали, на что потратим, семья большая, трое детей, а впереди новогодние праздники! – счастливо улыбается Ирина. – Играть мы продолжаем, еще ведь и Бонстиков новая коллекция появилась! У нас уже три полных есть, теперь четвертую собираем. Так что без "Евроопт" мы никуда! И всем хотим пожелать в новом году удачи, удачи и еще раз удачи! Играйте и выигрывайте!"

Ирина Веселовская из Бобруйска с дочкой Маргаритой и сестрой Еленой: "Конечно, уже распланировали, на что потратим, семья большая, а впереди новогодние праздники!"

"Очень нравится праздник, сразу чувствуется, что Новый год скоро!" – делятся впечатлениями супруги Инесса и Александр Тэнц, которые приехали из Гомеля на торжество вместе с младшей дочкой Алисой. Дома родителей ждут еще два сына. "Мы несколько раз выигрывали по 10 рублей, ну а теперь повезло еще больше – досталась целая тысяча! А ведь мы считали, что такая крупная удача – это не для нас, до этой игры никогда в жизни так не везло. А тут такой подарок от Деда Мороза! И так кстати! Мы как раз приобрели жилье в кредит, так что каждая копейка на счету, - рассказал победитель, который трудится специалистом по таможенному оформлению. - Поэтому хочу пожелать, чтобы каждый человек верил в удачу! Причем она может прийти абсолютно неожиданно, но это будет самый подходящий момент, когда в ней особенно нуждаешься!"

Инесса и Александр Тэнц с дочкой Алисой: "Мы считали, что крупная удача – это не для нас, а тут такой подарок от Деда Мороза! И так кстати! Удача пришла в момент, когда мы в ней особенно нуждались!"

А если вас в этом туре не оказалось в списках победителей, не расстраивайтесь. Игра продолжается! В 49-м туре "Удачи в придачу!" на кону более 100 тысяч призов. Розыгрыш состоится под самый Новый год - 30 декабря!

Среди призов нового тура - 550 билетов на две персоны на "Новогоднее космическое шоу Бонстиков", которое состоится 6 января в "Минск-Арене".

А игра продолжается! Среди ценных подарков нового тура - 550 билетов на двоих на "Новогоднее космическое шоу Бонстиков"

Также будут разыграны более 100 тысяч денежных призов, в том числе и 200 крупных сумм по 1 000 рублей каждая!

Также будут разыграны крупные денежные суммы!

А самым удачливым достанутся три внедорожника Nissan Qashqai. И - ТРЕХКОМНАТНАЯ квартира в престижном районе Минска. С набором бытовой техники в придачу! А разыграет главный приз мегапопулярная звезда современного шоу-бизнеса - Сергей Лазарев!

Суперпризы этого тура – внедорожники Nissan Qashqai. И настоящая мечта – ТРЕХКОМНАТНАЯ квартира в Минске! С набором бытовой техники!

И это еще не все! С 18 декабря в Беларуси появилась четвертая коллекция Бонстиков! Последняя и самая необычная! Ее герои обладают разными чудо-свойствами: меняют цвет на холоде, блестят на солнце или светятся в темноте. А еще ими можно украсить новогоднюю елку! Получить Бонстика можно за каждые 15 рублей в чеке, а за покупку бон-товаров выдаются дополнительные игрушки. Успейте собрать всю коллекцию из 24-х героев, пока забавные пришельцы не вернулись на родной Бонитрон!

Всего лишь неделя остается до Нового года… А это значит, самое время составлять длинный список и начинать готовиться к праздникам! Загляните в эти дни в магазины "Евроопт" или "Бруснiчка", а также на сайты интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Там вас ждет просто невероятное количество товаров по самым низким ценам! А уже 30 декабря каждый игровой код, полученный за праздничные покупки, испытает удачу в розыгрыше призов 49-го тура!

Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в новогоднем розыгрыше призов 30 декабря!

Встретить Новый год с собственной квартирой в Минске - это ли не настоящее чудо? Совершайте нужные покупки по выгодным ценам - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!