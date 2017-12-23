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Зажигательный праздник под Новый год! "Евроопт" вручил победителям 48-го тура игры "Удача в придачу!" крупные денежные призы! И подарил концерт Георгия Колдуна!

Общество 23.12.2017 | 16:10
200 крупных денежных призов нашли своих обладателей в 48-м туре игры "Удача в придачу!" от "Евроопт"
200 крупных денежных призов нашли своих обладателей в 48-м туре игры "Удача в придачу!" от "Евроопт"

Чем ближе Новый год, тем больше хочется праздника. С вкусными блюдами, хорошей музыкой и, конечно, подарками! И двум сотням покупателей торговой сети "Евроопт" в эту субботу повезло побывать именно на таком! Все победители, выигравшие в 48-м туре игры "Удача в придачу!" крупные денежные суммы, получили приглашение на торжественное вручение призов и концерт Георгия Колдуна. А также на праздник были приглашены главные счастливчики этого тура, которые в понедельник получили заветные ключи от выигранной двухкомнатной квартиры в Минске и крутых внедорожников!

Победителей этого тура ждал яркий новогодний праздник и концерт Георгия Колдуна!
Победителей этого тура ждал яркий новогодний праздник и концерт Георгия Колдуна!

Сотни покупателей магазинов "Евроопт", интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" из самых разных уголков нашей страны собрались в эту субботу в Минске, чтобы отпраздновать свою победу в кругу родных и близких в одном из самых престижных мест столицы - спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club отеля Marriott. Гостей ждал вкусный фуршет под зажигательную музыку от коллектива "Оркестр Фишера". Возможность пообщаться с другими такими же везунчиками. И, конечно, развлечения!

Удачливых белорусов встретил вкусный фуршет под зажигательную музыку от коллектива "Оркестр Фишера"
Удачливых белорусов встретил вкусный фуршет под зажигательную музыку от коллектива "Оркестр Фишера"

Каждый желающий мог сделать фотоснимок в специальной счастливой фотобудке - Happy box, примерив самые разные образы, в том числе и новогодние! А отпечатанные тут же фото забрать на память! Множество увлекательных занятий нашлось и для малышей. Яркие флажки, воздушные шары, искрящаяся мишура и волшебные елки… Но особенное внимание детей привлек, конечно же, столик с аквагримом. К нему тут же выстроилась целая очередь из желающих украсить лицо забавными рисунками!

Веселые развлечения были подготовлены и для самых маленьких!
Веселые развлечения были подготовлены и для самых маленьких!

Словом, настроение у взрослых и маленьких гостей сегодняшнего мероприятия было по-настоящему праздничным и новогодним! А ведь главное еще ждало впереди - сама церемония награждения. Представители каждого региона по очереди поднялись на сцену, где им торжественно вручили сертификаты на 1 000 рублей. Кстати, саму выигранную сумму счастливчикам также не пришлось долго ждать - ее выдали сразу же после завершения праздника.

Директор по маркетингу сети магазинов "Евроопт" Игорь Воробьев вручил победителям сертификаты на получение денежных призов и поздравил с победой
Директор по маркетингу сети магазинов "Евроопт" Игорь Воробьев вручил победителям сертификаты на получение денежных призов и поздравил с победой

Всех присутствующих ждал и еще один, особенный, подарок - выступление талантливого и обаятельного Георгия Колдуна. Популярный певец исполнил свои лучшие хиты специально для победителей!

Георгий Колдун: "Думаю, секрет удачи заключается в том, чтобы давать ей как можно больше шансов. И это здорово, когда в твоей жизни внезапно случаются такие приятные сюрпризы, как у сегодняшних гостей праздника!"
Георгий Колдун: "Думаю, секрет удачи заключается в том, чтобы давать ей как можно больше шансов. И это здорово, когда в твоей жизни внезапно случаются такие приятные сюрпризы, как у сегодняшних гостей праздника!"

Кстати, Георгий Колдун сам также время от времени с удовольствием заходит за покупками в "Евроопт" и участвует в игре "Удача в придачу!". "Мне очень нравится идея игры, когда ты просто покупаешь продукты, и в какой-то момент тебе улыбается удача! – поделился мнением артист во время беседы с прессой. – Думаю, секрет удачи заключается в том, чтобы давать ей как можно больше шансов. И это здорово, когда в твоей жизни внезапно случаются такие приятные сюрпризы, как у сегодняшних гостей праздника!"

"В преддверии Нового года и Рождества хочу пожелать всем здоровья, уюта, домашнего тепла, чтобы у вас и ваших близких все было в порядке! А внутренних сил хватало на жизнь, полную ярких впечатлений и улыбок! И пускай вам всегда сопутствует удача!" - поздравил с наступающими праздниками белорусов Георгий Колдун.

Ни одна область в 48-м туре не осталась без призов от "Евроопт"! Какой же регион стал самым удачливым? Больше всего кругленьких сумм собрали покупатели из Минска - 46. Ровно столько же, как и в прошлом туре! Покупатели из Гомеля и Гомельской области выиграли 45 денежных призов. Жители Гродно и Гродненской области стали обладателями 28, Витебска и Витебской области - 25, а Минской области - 24 крупных сумм. Представители Могилева и Могилевской области выиграли 18 денежных призов, а Бреста и Брестской области - 14. Розыгрыш крупных денежных призов продолжается! А это значит, что у "отстающих" есть прекрасные шансы в следующем туре поменяться местами с лидерами!

Что касается победителей 48-го тура, то они уже вовсю планируют, на что потратят свои кругленькие суммы, выигранные накануне новогодних и рождественских праздников!

"Праздник просто замечательный, первый раз на таком мероприятии. Мы всегда верили, что мы что-то выиграем. И вот так повезло, причем прямо на мой день рождения! Подарок такой был, что я от радости кричала на весь дом! – с улыбкой признается Татьяна Ковтун, швея из Жодино, которая приехала на церемонию награждения с сыном Артемом. – А покупки делали в "Бруснічке", сын у меня любит салат с кукурузой, так как раз за ней ходили. И получили в придачу такую большую удачу! Спасибо, что такая игра есть! Хочется поздравить всех с Новым годом, с Рождеством и пожелать удачи, чтобы все выигрывали такие призы! А мы тоже играть продолжаем. Честно говоря, только в "Евроопт" и "Бруснічку" и ходим, очень уж нам нравятся эти магазины! Надеемся, что в следующий раз приедем в Минск уже за машиной!"

Татьяна Ковтун из Жодино с сыном Артемом: "Спасибо, что такая игра есть! Хочется поздравить всех с Новым годом, с Рождеством и пожелать удачи, чтобы все выигрывали такие призы!"
Татьяна Ковтун из Жодино с сыном Артемом: "Спасибо, что такая игра есть! Хочется поздравить всех с Новым годом, с Рождеством и пожелать удачи, чтобы все выигрывали такие призы!"

Ирина Веселовская, врач по профессии, приехала на праздник в столицу из Бобруйска вместе с дочкой Маргаритой и сестрой Еленой. "Мы играем полгода, и это уже второй наш выигрыш! Но, надеемся, не последний! Первый выигрыш был маленький, и когда узнала, что выиграла 1 000 рублей, то сразу даже не поверила, несколько раз перечитывала смс-ку. Конечно, уже распланировали, на что потратим, семья большая, трое детей, а впереди новогодние праздники! – счастливо улыбается Ирина. – Играть мы продолжаем, еще ведь и Бонстиков новая коллекция появилась! У нас уже три полных есть, теперь четвертую собираем. Так что без "Евроопт" мы никуда! И всем хотим пожелать в новом году удачи, удачи и еще раз удачи! Играйте и выигрывайте!"

Ирина Веселовская из Бобруйска с дочкой Маргаритой и сестрой Еленой: "Конечно, уже распланировали, на что потратим, семья большая, а впереди новогодние праздники!"
Ирина Веселовская из Бобруйска с дочкой Маргаритой и сестрой Еленой: "Конечно, уже распланировали, на что потратим, семья большая, а впереди новогодние праздники!"

"Очень нравится праздник, сразу чувствуется, что Новый год скоро!" – делятся впечатлениями супруги Инесса и Александр Тэнц, которые приехали из Гомеля на торжество вместе с младшей дочкой Алисой. Дома родителей ждут еще два сына. "Мы несколько раз выигрывали по 10 рублей, ну а теперь повезло еще больше – досталась целая тысяча! А ведь мы считали, что такая крупная удача – это не для нас, до этой игры никогда в жизни так не везло. А тут такой подарок от Деда Мороза! И так кстати! Мы как раз приобрели жилье в кредит, так что каждая копейка на счету, - рассказал победитель, который трудится специалистом по таможенному оформлению. - Поэтому хочу пожелать, чтобы каждый человек верил в удачу! Причем она может прийти абсолютно неожиданно, но это будет самый подходящий момент, когда в ней особенно нуждаешься!"

Инесса и Александр Тэнц с дочкой Алисой: "Мы считали, что крупная удача – это не для нас, а тут такой подарок от Деда Мороза! И так кстати! Удача пришла в момент, когда мы в ней особенно нуждались!"
Инесса и Александр Тэнц с дочкой Алисой: "Мы считали, что крупная удача – это не для нас, а тут такой подарок от Деда Мороза! И так кстати! Удача пришла в момент, когда мы в ней особенно нуждались!"

А если вас в этом туре не оказалось в списках победителей, не расстраивайтесь. Игра продолжается! В 49-м туре "Удачи в придачу!" на кону более 100 тысяч призов. Розыгрыш состоится под самый Новый год - 30 декабря!

Среди призов нового тура - 550 билетов на две персоны на "Новогоднее космическое шоу Бонстиков", которое состоится 6 января в "Минск-Арене".

А игра продолжается! Среди ценных подарков нового тура - 550 билетов на двоих на "Новогоднее космическое шоу Бонстиков"
А игра продолжается! Среди ценных подарков нового тура - 550 билетов на двоих на "Новогоднее космическое шоу Бонстиков"

Также будут разыграны более 100 тысяч денежных призов, в том числе и 200 крупных сумм по 1 000 рублей каждая!

Также будут разыграны крупные денежные суммы!
Также будут разыграны крупные денежные суммы!

А самым удачливым достанутся три внедорожника Nissan Qashqai. И - ТРЕХКОМНАТНАЯ квартира в престижном районе Минска. С набором бытовой техники в придачу! А разыграет главный приз мегапопулярная звезда современного шоу-бизнеса - Сергей Лазарев!

Суперпризы этого тура – внедорожники Nissan Qashqai. И настоящая мечта – ТРЕХКОМНАТНАЯ квартира в Минске! С набором бытовой техники!
Суперпризы этого тура – внедорожники Nissan Qashqai. И настоящая мечта – ТРЕХКОМНАТНАЯ квартира в Минске! С набором бытовой техники!

И это еще не все! С 18 декабря в Беларуси появилась четвертая коллекция Бонстиков! Последняя и самая необычная! Ее герои обладают разными чудо-свойствами: меняют цвет на холоде, блестят на солнце или светятся в темноте. А еще ими можно украсить новогоднюю елку! Получить Бонстика можно за каждые 15 рублей в чеке, а за покупку бон-товаров выдаются дополнительные игрушки. Успейте собрать всю коллекцию из 24-х героев, пока забавные пришельцы не вернулись на родной Бонитрон!

Всего лишь неделя остается до Нового года… А это значит, самое время составлять длинный список и начинать готовиться к праздникам! Загляните в эти дни в магазины "Евроопт" или "Бруснiчка", а также на сайты интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Там вас ждет просто невероятное количество товаров по самым низким ценам! А уже 30 декабря каждый игровой код, полученный за праздничные покупки, испытает удачу в розыгрыше призов 49-го тура!

Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в новогоднем розыгрыше призов 30 декабря!
Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в новогоднем розыгрыше призов 30 декабря!

Встретить Новый год с собственной квартирой в Минске - это ли не настоящее чудо? Совершайте нужные покупки по выгодным ценам - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!

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