"Жена всегда верила, что я выиграю!" Квартиру от "Евроопт" выиграл столичный предприниматель Василий Стрелковский

Вся наша жизнь - игра! Можно сказать, что именно таким девизом руководствовался предприниматель Василий Стрелковский, два года назад начиная участвовать в игре
В этот вторник, 24 апреля, в столичном "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8 все просто бурлило от эмоций. Еще бы, ведь на глазах у всей страны, в прямом эфире телеканала ОНТ, фортуна выбирала своих фаворитов! Сразу после розыгрыша ведущие отправились прямиком к главным победителям, чтобы успеть "словить" их первые эмоции - эти видео можно найти на сайтах evroopt.by, belta.by, youtube.com и других интернет-порталах.
А уже в четверг, 26 апреля, здесь же, на ул.Денисовской, 8, самым удачливым покупателям юбилейного тура были вручены ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры. И, что немаловажно, никаких налогов за свои призы победителям платить не придется, "Евроопт" позаботился и об этом!
"Вы знаете, я считаю, что играть надо всегда, если есть возможность, почему бы не воспользоваться шансом? Тем более что в игре
Вместе с супругой, которая работает в детском саду, детьми и тещей Василий проживает в частном доме недалеко от столичного "Е-Сити", так что за покупками частенько заезжают именно сюда. И фортуна их заметила! "В это воскресенье, как всегда, закупились в "Евроопт" на Денисовской, а "товар удачи" взяли майонезный соус, и уже во вторник нас ошарашили такой новостью! - улыбается Василий. - До этого выигрывали 10 рублей, 5, потом 2 рубля… Шло как-то по нисходящей. И потом сразу квартира! Кстати, жена все время говорила: ты что-нибудь крупное выиграешь. И ее слова сбылись!"
У супругов трое детей, уже взрослых, так что дополнительная жилплощадь очень кстати! "Дом у нас небольшой, всего 60 метров, четыре комнаты, все маленькие, совмещенные, так что эта квартира нам была очень нужна! Просторная, можно будет огромный диван поставить…" - радуются они, осматривая выигранное жилье в столичной новостройке, что расположилась по адресу ул.Ильянская, 6. А квартира действительно шикарная! С панорамными окнами, в престижном районе Минска. Рядом с комплексом "Минск-Арена", водохранилищем Дрозды с живописным лесопарком, проспектом Победителей... Словом, всем, что нужно для комфортной и счастливой жизни! И стоимость жилья солидная - около 113 тыс. рублей, или более $55 тыс. в эквиваленте.
"Брат сказал: Вася, ты фартовый! - смеется счастливчик. - Но секрета удачи никакого у меня нет! Сегодня мне повезло, а завтра - вам, главное, участвовать. Это ж не то, что нужно какие-то цифры заполнять, просто покупаешь продукты, берешь "товар удачи", потом идет розыгрыш, и ты выигрываешь. Вот и весь секрет!"
А три прекрасные дамы, победительницы 65-го тура, сегодня стали полноправными хозяйками новеньких "Хендэ Крета"! К слову, стоимость каждого из них - практически 34 тыс. рублей. Сразу после церемонии награждения победительницы смогли уехать на выигранных внедорожниках прямо к себе домой. И теперь по белорусским дорогам колесят уже 176 автомобилей от "Евроопт".
Оранжевый "Хендэ Крета" отныне будет радовать пенсионерку Анну Гапоник из города Поставы Витебской области. Анна Константиновна на минувшей неделе сделала так много покупок, что во вторник в финале розыгрыша автомобиля из 10 игровых кодов, претендовавших на этот суперприз, все принадлежали именно ей, и победа стала очевидна досрочно, уже после шестой цифры семизначного игрового кода!
"Играю очень давно, специально ездим с сыном в Минск в "Евроопт" закупаться, и каждый раз беру "товар удачи". Уже выигрывала сертификаты и на телефон 2 рубля, но как-то не верилось, что можно выиграть машину. И тут такой сюрприз! - не скрывает своего волнения эта победительница. - У меня права уже давно есть, но не вожу, машины не было. А теперь, практически в 60 лет, такой стимул появился. Может, и сяду наконец-то за руль, а то все собираюсь. Раз такая удача улыбнулась, значит, надо ехать!"
Выигрыш следующей покупательницы также наилучшим образом подтвердил законы математики и логики. У Елены Анисимовой из деревни Присно Могилевского района, которая работает преподавателем в экономическом колледже, в финале розыгрыша автомобиля было 8 игровых кодов из 10. И сегодня за руль синего "Хендэ Крета" села именно она!
"Мы как раз хотели купить машину, но было затруднительно по деньгам, думали брать кредит, а тут такая удача! - радуется Елена, любуясь своим новеньким автомобилем. - Мне машина очень необходима, на работу нужно в Могилев ездить и детей возить постоянно, то в школу, то в кружки. Да и покупки у нас неслабые, на всю семью, тоже нужно как-то из "Евроопт" доставлять!"
Ну а полноправной владелицей красного "Хендэ Крета" с сегодняшнего дня является Ольга Гуринович, медсестра из Минска. Эта покупательница во вторник, услышав о своей победе, на радостях примчалась с родными прямо на розыгрыш и от волнения даже перепутала цвет выигранной машины, сразу подбежав не к красной, а к синей!
"Муж был в шоке, у дочки истерика случилась от радости, ну а сын кричал, что завтра всем друзьям расскажет, - смеется Ольга, вспоминая первые мгновения своей победы. - Всплеск эмоций был такой, который в жизни редко когда можно пережить, разве что с рождением детей. Вот и прилетели в "Е-Сити" на адреналине! Нашей машине уже почти 20 лет, и так хотелось ее поменять. Но это было бы еще ох как не скоро, если бы не наша удача. Так что сразу после эфира отправились за шампанским!"
Еще 200 покупателей в 65-м туре выиграли денежные призы по 500 рублей. Забрать эти суммы победители смогли уже в среду, 25 апреля, в гипермаркетах "Евроопт" своих областных центров. Счастливчиков из Минска и Минской области ждали в "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8. Давайте познакомимся!
"Покупаем все в "Евроопт", в этот раз ехали на дачу, была очень большая закупка, и поэтому удача получилась такая хорошая. Между прочим, уже шестая! Сначала выиграли смартфон, потом 100 рублей по доставке, потом 2 раза по 2 рубля на мобильный телефон... И вот в этом туре - сертификат на 5 рублей и 500 рублей! - сама не верит своей удаче минчанка Валентина Александронец. - Такое хорошее подспорье нам, пенсионерам!"
"Купила французскую горчицу, и так повезло, - удивляется Неонила Мукланович, старшая медсестра из города Молодечно. - Честно говоря, я, хоть и выигрывала сертификаты на 5 рублей, до сих пор не верила, что можно выиграть что-то крупное. А теперь верю! Что делать, чтобы повезло? Ходить в "Евроопт", покупать товары и играть, играть, играть!"
Вашего имени пока нет в списке победителей? Расстраиваться тоже не стоит, ведь с этой недели шансов на победу у участников игры
Сегодня своих обладателей снова отыщут 5 215 призов - по 5, 50, 500 и 1 000 рублей! И так каждый день! Смотрите прямую трансляцию на сайте evroopt.by, начало - в 17.20!
А уже во вторник, 1 мая, все игровые коды, полученные с 23 по 29 апреля, вне зависимости от результатов ежедневного розыгрыша, будут претендовать на суперпризы 66-го тура - три автомобиля "Ниссан Джук" и квартиру в Минске, расположенную по уже знакомому адресу ул.Ильянская, 6!
Стать участником игры от "Евроопт" по-прежнему очень просто - достаточно один раз зарегистрироваться на странице
Игровой код будет начислен за каждые 10 рублей (алкоголь и сигареты не учитываются) в чеке с "товаром удачи". Главное, не забудьте использовать при расчете дисконтную карту "Е-плюс". Кроме того, также теперь можно использовать СТАТУСкарту - карту Статусбанка, которая объединяет в себе возможности банковской платежной карточки и преимущества дисконтной программы "Е-плюс", а еще предоставляет своему обладателю массу дополнительных бонусов.
Самое время изменить жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"! Совершайте нужные вам покупки - и встречайтесь с удачей каждый день!
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