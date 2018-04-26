"Жена всегда верила, что я выиграю!" Квартиру от "Евроопт" выиграл столичный предприниматель Василий Стрелковский

Василий и Ирина даже не мечтали, что в придачу к обычному соусу получат ключи от квартиры в Минске!

Вся наша жизнь - игра! Можно сказать, что именно таким девизом руководствовался предприниматель Василий Стрелковский, два года назад начиная участвовать в игре "Удача в придачу!" . Покупки он и так делал в "Евроопт", зачем же упускать шанс на выигрыш? Но на то, что однажды "товар удачи", а именно обычный соус, обернется ключами от столичной квартиры, минчанин и не рассчитывал. И, как оказалось, напрасно - именно ему достался главный приз 65-го тура! В свою удачу поверили в этот вторник и еще три участника игры, ставшие обладателями новеньких "Хендэ Крета". Отныне эти "железные" красавцы будут радовать медсестру Ольгу Гуринович из Минска, а также преподавателя Елену Анисимову из деревни Присно и пенсионерку Анну Гапоник из города Поставы. Причем сразу в двух случаях здесь сработала известная схема: больше кодов - больше шансов!

В этот вторник, 24 апреля, в столичном "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8 все просто бурлило от эмоций. Еще бы, ведь на глазах у всей страны, в прямом эфире телеканала ОНТ, фортуна выбирала своих фаворитов! Сразу после розыгрыша ведущие отправились прямиком к главным победителям, чтобы успеть "словить" их первые эмоции - эти видео можно найти на сайтах evroopt.by, belta.by, youtube.com и других интернет-порталах.

А уже в четверг, 26 апреля, здесь же, на ул.Денисовской, 8, самым удачливым покупателям юбилейного тура были вручены ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры. И, что немаловажно, никаких налогов за свои призы победителям платить не придется, "Евроопт" позаботился и об этом!

Ключи от квартиры и автомобилей победителям в столичном "Е-Сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев

"Вы знаете, я считаю, что играть надо всегда, если есть возможность, почему бы не воспользоваться шансом? Тем более что в игре "Удача в придачу!" ничего специально делать не нужно, продукты мы так или иначе покупаем, а тут еще и что-то выигрываешь. Двойной плюс!" - делится своими соображениями главный победитель 65-го тура Василий Стрелковский, индивидуальный предприниматель из Минска, который занимается грузоперевозками. А в руках у этого счастливчика лучший аргумент - ключи от выигранной квартиры! Кстати, уже 45-й, которая нашла своих владельцев в игре от "Евроопт".

И вот ключи от столичной недвижимости в руках – время оценить саму квартиру!

Вместе с супругой, которая работает в детском саду, детьми и тещей Василий проживает в частном доме недалеко от столичного "Е-Сити", так что за покупками частенько заезжают именно сюда. И фортуна их заметила! "В это воскресенье, как всегда, закупились в "Евроопт" на Денисовской, а "товар удачи" взяли майонезный соус, и уже во вторник нас ошарашили такой новостью! - улыбается Василий. - До этого выигрывали 10 рублей, 5, потом 2 рубля… Шло как-то по нисходящей. И потом сразу квартира! Кстати, жена все время говорила: ты что-нибудь крупное выиграешь. И ее слова сбылись!"

В семье Стрелковских трое взрослых детей, так что дополнительная жилплощадь очень кстати!

У супругов трое детей, уже взрослых, так что дополнительная жилплощадь очень кстати! "Дом у нас небольшой, всего 60 метров, четыре комнаты, все маленькие, совмещенные, так что эта квартира нам была очень нужна! Просторная, можно будет огромный диван поставить…" - радуются они, осматривая выигранное жилье в столичной новостройке, что расположилась по адресу ул.Ильянская, 6. А квартира действительно шикарная! С панорамными окнами, в престижном районе Минска. Рядом с комплексом "Минск-Арена", водохранилищем Дрозды с живописным лесопарком, проспектом Победителей... Словом, всем, что нужно для комфортной и счастливой жизни! И стоимость жилья солидная - около 113 тыс. рублей, или более $55 тыс. в эквиваленте.

Квартира в столичной новостройке – отличный шанс изменить жизнь к лучшему!

"Брат сказал: Вася, ты фартовый! - смеется счастливчик. - Но секрета удачи никакого у меня нет! Сегодня мне повезло, а завтра - вам, главное, участвовать. Это ж не то, что нужно какие-то цифры заполнять, просто покупаешь продукты, берешь "товар удачи", потом идет розыгрыш, и ты выигрываешь. Вот и весь секрет!"

А три прекрасные дамы, победительницы 65-го тура, сегодня стали полноправными хозяйками новеньких "Хендэ Крета"! К слову, стоимость каждого из них - практически 34 тыс. рублей. Сразу после церемонии награждения победительницы смогли уехать на выигранных внедорожниках прямо к себе домой. И теперь по белорусским дорогам колесят уже 176 автомобилей от "Евроопт".

Покупатели, выигравшие новенькие "Хендэ Крета", уже сегодня смогли уехать на них к себе домой

Оранжевый "Хендэ Крета" отныне будет радовать пенсионерку Анну Гапоник из города Поставы Витебской области. Анна Константиновна на минувшей неделе сделала так много покупок, что во вторник в финале розыгрыша автомобиля из 10 игровых кодов, претендовавших на этот суперприз, все принадлежали именно ей, и победа стала очевидна досрочно, уже после шестой цифры семизначного игрового кода!

Анна Гапоник: "Может, и сяду наконец-то за руль, а то все собираюсь. Раз такая удача улыбнулась, значит, надо ехать!"

"Играю очень давно, специально ездим с сыном в Минск в "Евроопт" закупаться, и каждый раз беру "товар удачи". Уже выигрывала сертификаты и на телефон 2 рубля, но как-то не верилось, что можно выиграть машину. И тут такой сюрприз! - не скрывает своего волнения эта победительница. - У меня права уже давно есть, но не вожу, машины не было. А теперь, практически в 60 лет, такой стимул появился. Может, и сяду наконец-то за руль, а то все собираюсь. Раз такая удача улыбнулась, значит, надо ехать!"

Выигрыш следующей покупательницы также наилучшим образом подтвердил законы математики и логики. У Елены Анисимовой из деревни Присно Могилевского района, которая работает преподавателем в экономическом колледже, в финале розыгрыша автомобиля было 8 игровых кодов из 10. И сегодня за руль синего "Хендэ Крета" села именно она!

Преподаватель Елена Анисимова: "Машина очень нужна, и на работу ездить, и детей возить в кружки и школу, и покупки из "Евроопт" доставлять!"

"Мы как раз хотели купить машину, но было затруднительно по деньгам, думали брать кредит, а тут такая удача! - радуется Елена, любуясь своим новеньким автомобилем. - Мне машина очень необходима, на работу нужно в Могилев ездить и детей возить постоянно, то в школу, то в кружки. Да и покупки у нас неслабые, на всю семью, тоже нужно как-то из "Евроопт" доставлять!"

Ну а полноправной владелицей красного "Хендэ Крета" с сегодняшнего дня является Ольга Гуринович, медсестра из Минска. Эта покупательница во вторник, услышав о своей победе, на радостях примчалась с родными прямо на розыгрыш и от волнения даже перепутала цвет выигранной машины, сразу подбежав не к красной, а к синей!

Медсестра Ольга Гуринович: "Нашей машине уже почти 20 лет, и так хотелось ее поменять!"

"Муж был в шоке, у дочки истерика случилась от радости, ну а сын кричал, что завтра всем друзьям расскажет, - смеется Ольга, вспоминая первые мгновения своей победы. - Всплеск эмоций был такой, который в жизни редко когда можно пережить, разве что с рождением детей. Вот и прилетели в "Е-Сити" на адреналине! Нашей машине уже почти 20 лет, и так хотелось ее поменять. Но это было бы еще ох как не скоро, если бы не наша удача. Так что сразу после эфира отправились за шампанским!"

Еще 200 покупателей в 65-м туре выиграли денежные призы по 500 рублей. Забрать эти суммы победители смогли уже в среду, 25 апреля, в гипермаркетах "Евроопт" своих областных центров. Счастливчиков из Минска и Минской области ждали в "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8. Давайте познакомимся!

Покупатели, выигравшие по 500 рублей, получили свои призы в среду. В столичном "Е-Сити" наградили счастливчиков из минского региона

"Покупаем все в "Евроопт", в этот раз ехали на дачу, была очень большая закупка, и поэтому удача получилась такая хорошая. Между прочим, уже шестая! Сначала выиграли смартфон, потом 100 рублей по доставке, потом 2 раза по 2 рубля на мобильный телефон... И вот в этом туре - сертификат на 5 рублей и 500 рублей! - сама не верит своей удаче минчанка Валентина Александронец. - Такое хорошее подспорье нам, пенсионерам!"

Валентина Александронец: "Такое хорошее подспорье нам, пенсионерам!"

"Купила французскую горчицу, и так повезло, - удивляется Неонила Мукланович, старшая медсестра из города Молодечно. - Честно говоря, я, хоть и выигрывала сертификаты на 5 рублей, до сих пор не верила, что можно выиграть что-то крупное. А теперь верю! Что делать, чтобы повезло? Ходить в "Евроопт", покупать товары и играть, играть, играть!"

Старшая медсестра Неонила Мукланович: "Что делать, чтобы выиграть? Ходить в "Евроопт", покупать товары и играть, играть, играть!"

Вашего имени пока нет в списке победителей? Расстраиваться тоже не стоит, ведь с этой недели шансов на победу у участников игры "Удача в придачу!" стало еще больше! С 23 апреля все ваши игровые коды участвуют в розыгрышах дважды! На следующий день после начисления игрового кода - в розыгрыше более 5 000 денежных призов, и во вторник следующей недели - в розыгрыше автомобилей и квартиры в Минске.

"Удача в придачу!" разыгрывается более 5 000 призов! Каждый день в игреразыгрывается более 5 000 призов!

Сегодня своих обладателей снова отыщут 5 215 призов - по 5, 50, 500 и 1 000 рублей! И так каждый день! Смотрите прямую трансляцию на сайте evroopt.by, начало - в 17.20!

А уже во вторник, 1 мая, все игровые коды, полученные с 23 по 29 апреля, вне зависимости от результатов ежедневного розыгрыша, будут претендовать на суперпризы 66-го тура - три автомобиля "Ниссан Джук" и квартиру в Минске, расположенную по уже знакомому адресу ул.Ильянская, 6!

А во вторник 1 мая все игровые коды за неделю примут участие в розыгрыше суперпризов 66-го тура - автомобилей "Ниссан Джук" и квартиры в Минске!

Стать участником игры от "Евроопт" по-прежнему очень просто - достаточно один раз зарегистрироваться на странице "Удача в придачу!" сайта evroopt.by. А затем совершать свои обычные покупки в ближайших магазинах "Евроопт" и "Бруснічка" или заказывать товары с бесплатной доставкой на сайтах "Е-доставки" и "ГиперМолла".

Все игровые коды за покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" участвуют в розыгрышах дважды!

Игровой код будет начислен за каждые 10 рублей (алкоголь и сигареты не учитываются) в чеке с "товаром удачи". Главное, не забудьте использовать при расчете дисконтную карту "Е-плюс". Кроме того, также теперь можно использовать СТАТУСкарту - карту Статусбанка, которая объединяет в себе возможности банковской платежной карточки и преимущества дисконтной программы "Е-плюс", а еще предоставляет своему обладателю массу дополнительных бонусов.

Самое время изменить жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"! Совершайте нужные вам покупки - и встречайтесь с удачей каждый день!