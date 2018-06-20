Жилищные субсидии для новых категорий граждан появятся в жировках осенью

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безналичные жилищные субсидии для ухаживающих за детьми до трех лет и инвалидами появятся в жировках осенью. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный экономист управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Олег Грузинов.

В Беларуси указом №225, подписанным 7 июня, расширена система безналичных жилищных субсидий. Право на их получение по выявительному принципу дополнительно предоставлено гражданам, ухаживающим за детьми в возрасте до трех лет, детьми-инвалидами до 18 лет и получающим соответствующие пособия в органах по труду, занятости и социальной защите населения. Субсидии будут положены также получающим пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста. При этом помощь гражданам будет предоставляться на основании данных информационных ресурсов Министерства труда и соцзащиты без необходимости сбора каких-либо документов.

"Соответствующее положение указа вступает в силу с 1 августа. Работа по выявлению данных граждан уже ведется. Безналичные жилищные субсидии будут учтены в их извещениях осенью. В июле запланировано проведение семинаров для организаций, осуществляющих начисление субсидий с учетом принятых изменений", - сказал Олег Грузинов.

Система безналичных жилищных субсидий для оплаты ЖКУ начала действовать в Беларуси с октября 2016 года. В январе-мае текущего года субсидии были предоставлены более чем 24 тыс. семей на сумму Br605,7 тыс., в том числе по выявительному принципу 22,9 тыс. семей на Br533,5 тыс., по заявительному - 1,1 тыс. на Br72,7 тыс. Средний размер субсидии увеличился, в 2017 году он составлял Br4,2, за пять месяцев нынешнего года - около Br5.

Право на получение субсидий по заявительному принципу предоставлено гражданам или семьям, которые не имеют собственного жилья и проживают в съемных квартирах или в общежитиях предприятий негосударственной формы собственности. "Для получения субсидии по заявительному принципу нужно обратиться в местные органы власти, в ЖЭСы или расчетно-справочные центры, где можно написать соответствующее заявление. Субсидия предоставляется при условии, если ежемесячная сумма платы за жилищно-коммунальные услуги при нормативном их потреблении превышает 20% среднемесячного совокупного дохода семьи в городе и 15% в сельской местности", - пояснил главный экономист управления экономики.

С 1 января 2019 года субсидии не будут предоставляться гражданам, включенным в списки трудоспособных, но не занятых в экономике и оплачивающих услуги по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. При этом члены семьи, проживающие совместно с ними, имеют право на получение субсидий.-0-