Журналисты союзных СМИ посетят памятные места Богдановича и Горького в России

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журналисты белорусских и союзных СМИ в этом году посетят памятные места в России, связанные с именами Максима Богдановича и Максима Горького, сообщила на пресс-конференции в Минске помощник государственного секретаря Союзного государства Елена Овчаренко, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Елены Овчаренко, пресс-тур начнется в Ярославле, где представители СМИ посетят музей Максима Богдановича. Затем часть маршрута будет пролегать по Волге и финиширует в Нижнем Новгороде, где участники пресс-тура посетят музей Максима Горького. Здесь в свое время бывали Богдановичи, здесь зародилась и продолжалась дружба семей.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4039 BYN
|2.4 BYN
|2.405 BYN
|USD
|1.9508 BYN
|1.947 BYN
|1.951 BYN
|RUB
|3.4043 BYN
|3.39 BYN
|3.405 BYN