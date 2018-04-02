Журналисты союзных СМИ посетят памятные места Богдановича и Горького в России

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журналисты белорусских и союзных СМИ в этом году посетят памятные места в России, связанные с именами Максима Богдановича и Максима Горького, сообщила на пресс-конференции в Минске помощник государственного секретаря Союзного государства Елена Овчаренко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Елены Овчаренко, пресс-тур начнется в Ярославле, где представители СМИ посетят музей Максима Богдановича. Затем часть маршрута будет пролегать по Волге и финиширует в Нижнем Новгороде, где участники пресс-тура посетят музей Максима Горького. Здесь в свое время бывали Богдановичи, здесь зародилась и продолжалась дружба семей.-0-